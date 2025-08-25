Eintracht Braunschweig unterliegt in Karlsruhe

Nach einem perfekten Start in die neue Zweitliga-Saison mit zwei Siegen aus zwei Spielen musste Eintracht Braunschweig am dritten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen. Beim Karlsruher SC unterlag die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus am Samstag mit 0:2 (0:1). Die Treffer von Roko Simic (16.) und Fabian Schleusener (57.) entschieden eine Partie, in der die Löwen vor allem ihre Effizienz und am Ende auch den Glauben an eine Wende vermissen ließen.

Die Gastgeber starteten druckvoll in die Begegnung. Schon nach wenigen Minuten musste Eintracht-Kapitän Sven Köhler im eigenen Strafraum retten, ehe der KSC seine Überlegenheit in Zählbares ummünzte. Nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite bediente Sebastian Jung den heranlaufenden Simic, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (16.).

Für die Löwen war der Gegentreffer ein Weckruf. Plötzlich übernahm Braunschweig die Kontrolle und kam nach einer guten Kombination über Yardimci und Conteh zum vermeintlichen Ausgleich (22.). Doch der VAR griff ein und kassierte das 1:1 wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung. Kurz darauf hatten Lino Tempelmann und Fabio di Michele Sánchez Abschlüsse, scheiterten jedoch am dichten KSC-Block. Die beste Chance der ersten Halbzeit vergab Mehmet Aydin, dessen Freistoß aus 25 Metern von Torhüter Bernat stark pariert wurde (36.).

Nach der Pause setzte die Backhaus-Elf zunächst ihre Offensivbemühungen fort, ehe eine Standardsituation für den nächsten Rückschlag sorgte. Marvin Wanitzek brachte einen Freistoß scharf in den Strafraum, die Eintracht-Abwehr war zu unaufmerksam, und Schleusener verwandelte im zweiten Versuch zum 2:0 (57.).

Zu allem Überfluss verletzte sich wenig später Lino Tempelmann bei einem Zweikampf und musste mit der Trage vom Feld gebracht werden. Die Einwechslungen von Polter, Sané und Szabó brachten zwar frische Kräfte, doch Braunschweig konnte den Druck nicht entscheidend erhöhen. Immer wieder fehlte die letzte Präzision, während der KSC das Geschehen souverän kontrollierte.

In der Nachspielzeit wurde es noch bitterer für die Löwen: Louis Breunig stoppte einen Konter mit einem Foul und sah für die Notbremse die Rote Karte (90.+2).

Stimmen zum Spiel

Trainer Heiner Backhaus sprach von einer verdienten Niederlage, übte aber auch Selbstkritik an der Mentalität seines Teams: „Wir haben viele Dinge gut gemacht, aber nach dem 2:0 nicht mehr an die Wende geglaubt. Das müssen wir künftig besser machen, denn so viel besser war der KSC heute nicht.“

Torhüter Ron-Thorben Hoffmann haderte vor allem mit den Gegentoren: „In den zwei Situationen, in denen die Treffer fallen, waren wir nicht konzentriert genug. Das war katastrophal verteidigt. Wir haben ansonsten ein solides Spiel gemacht, aber gegen eine abgezockte Mannschaft wie den KSC wird so etwas sofort bestraft.“

Auch Kapitän Sven Köhler zeigte sich enttäuscht: „Es war nicht zwingend notwendig, dass wir hier 0:2 verlieren. Wenn unser Tor nicht zurückgenommen wird, läuft das Spiel anders. Stattdessen haben wir beim Freistoß zum 0:2 geschlafen – mich eingeschlossen.“

KSC-Trainer Christian Eichner sah sein Team auf dem richtigen Weg: „Wir sind gut gestartet, dann aber phasenweise zu passiv geworden. Das 2:0 hat uns Ruhe gegeben. Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit viel Abnutzungskampf.“

Blick nach vorn

Für Eintracht Braunschweig bleibt es trotz der Niederlage bei sechs Punkten nach drei Spieltagen. Schon am Dienstag wartet ein besonderes Highlight: Im DFB-Pokal empfängt die Backhaus-Elf den Titelverteidiger VfB Stuttgart im EINTRACHT-STADION (Anpfiff 20.45 Uhr). Dort will die Mannschaft Wiedergutmachung betreiben – und zeigen, dass sie nach dem Rückschlag in Karlsruhe wieder an ihre Grenzen gehen kann.

Karlsruher SC – Eintracht Braunschweig 2:0

Karlsruher SC: Hans Christian Bernat, Christoph Kobald, Marcel Franke, Nicolai Rapp (78. Marcel Beifus), Marvin Wanitzek, Sebastian Jung, David Herold, Lilian Egloff (58. Rafael Pinto Pedrosa), Andreas Müller (78. Robert Geller), Louey Ben Farhat (17. Fabian Schleusener), Roko Simic (58. Dzenis Burnic)

Eintracht Braunschweig: Ron-Thorben Hoffmann, Sven Köhler, Lukas Frenkert, Louis Breunig, Max Marie (80. Sidi Sané), Fabio Di Michele Sanchez (61. Johan Gómez), Lino Tempelmann (61. Levente Szabó), Mehmet Aydin, Robin Heußer, Christian Conteh (88. Fabio Kaufmann), Erencan Yardimci (80. Sebastian Polter)

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 28000

Tore: 1:0 Roko Simic (16.), 2:0 Fabian Schleusener (56.)

Rot: Louis Breunig (90./Eintracht Braunschweig/)