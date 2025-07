Eintracht Braunschweig und Başakşehir trennen sich torlos

Eintracht Braunschweig hat im ersten Testspiel des Trainingslagers in Tirol ein 0:0 gegen den türkischen Erstligisten Istanbul Başakşehir erzielt. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Heiner Backhaus eine konzentrierte Leistung und erarbeitete sich einige klare Torchancen, ohne diese nutzen zu können.

Die Löwen begannen die Partie in Jenbach mutig und setzten früh erste Akzente. Bereits in der 6. Minute verfehlte Lukas Frenkert per Kopf nach einer Freistoßflanke von Kapitän Sven Köhler das Tor nur knapp. Drei Minuten später kam Johan Gómez nach Vorlage von Fabio Di Michele Sanchez zum Kopfball, setzte diesen jedoch über die Latte.

Ein erster Rückschlag folgte in der 18. Minute: Neuzugang Lino Tempelmann musste verletzt vom Feld – er war zuvor im Mittelfeld umgeknickt und konnte nach einem kurzen Versuch nicht weiterspielen. Danach kam der Gegner aus der Türkei besser ins Spiel. Thorben Hoffmann verhinderte in der 25. Minute mit einer starken Parade nach einem Eckball den Rückstand. Kurz vor der Pause musste Kevin Ehlers auf der Linie gleich doppelt klären (42') – ein starker Auftritt des Innenverteidigers.