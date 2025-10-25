– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Eintracht Braunschweig U17 will in Osnabrück punkten Tabellennachbarn treffen in der DFB-Nachwuchsliga aufeinander

Nach der 2:3-Niederlage in letzter Sekunde gegen Holstein Kiel steht für die U17 von Eintracht Braunschweig am Samstag die nächste Aufgabe in der DFB-Nachwuchsliga an. Um 13 Uhr gastieren die Nachwuchslöwen beim VfL Osnabrück auf dem Sportpark Illoshöhe. Die Mannschaft von Trainer Niels Quante möchte dabei nicht nur an die engagierte Leistung aus der Vorwoche anknüpfen, sondern sich endlich mit Punkten belohnen.

Während die Braunschweiger mit zwei Zählern weiterhin am Tabellenende stehen, rangiert der VfL mit acht Punkten auf Platz sieben. Die Osnabrücker gewannen nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele, zuletzt setzte es ein 2:3 beim FC St. Pauli. Beide Teams kennen sich bereits aus dem Hinspiel, das die Lila-Weißen Anfang September in Braunschweig mit 3:0 für sich entschieden.