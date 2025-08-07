Eintracht Braunschweig trauert um Peter Kaack

Eintracht Braunschweig hat einen seiner größten Spieler verloren. Peter Kaack, langjähriger Vorstopper und Mitglied der legendären Meistermannschaft von 1967, ist am 31. Juli im Alter von 84 Jahren verstorben. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner war 1963 von VfR Neumünster zur Eintracht gewechselt – pünktlich zum Start der Bundesliga – und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe in der Defensive der Blau-Gelben.

Kaack blieb dem Verein ein Jahrzehnt lang treu und absolvierte in dieser Zeit insgesamt 331 Pflichtspiele mit dem Löwen auf der Brust. Drei Tore gelangen ihm in seiner Karriere – darunter ein Treffer im Europapokalspiel gegen Juventus Turin im Oktober 1968. Die Partie, die Braunschweig mit 3:2 für sich entschied, bleibt auch deshalb in Erinnerung, weil Kaack neben seinem Tor zwei Eigentreffer produzierte. Der damalige Kapitän Lothar Ulsaß kommentierte mit Augenzwinkern: „Mensch Peter, drei Tore gegen Juve schafft auch nicht jeder!“

Sportlich prägte Kaack insbesondere die Meistersaison 1966/67, in der die Eintracht sensationell den Titel holte. Er stand in allen 34 Ligaspielen auf dem Platz und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Mannschaft von Trainer Helmuth Johannsen mit nur 27 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellte. Seine kompromisslose Spielweise, gepaart mit taktischem Verständnis und großem Einsatzwillen, machten ihn zu einem der zentralen Figuren dieser Mannschaft.