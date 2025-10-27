– Foto: IMAGO

Eintracht Braunschweig trauert um Max Lorenz Ehemaliger Nationalspieler und Publikumsliebling mit 86 Jahren verstorben

Eintracht Braunschweig trauert um Max Lorenz, der am Donnerstag im Alter von 86 Jahren in Bremen im Kreis seiner Familie verstorben ist. Der ehemalige Nationalspieler, Deutsche Meister mit Werder Bremen und später Führungsspieler der Eintracht, hinterlässt tiefe Spuren im deutschen Fußball – und ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Löwen.

Als gestandener Bundesliga-Profi wechselte Lorenz im Sommer 1969 von Werder Bremen nach Braunschweig. Der gebürtige Bremer war damals längst ein etablierter Name im deutschen Fußball: mit der Meisterschaft 1965 und mehreren Einsätzen in der Nationalmannschaft, darunter bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. In Braunschweig brachte er Erfahrung, Ruhe und spielerische Qualität in eine Mannschaft, die sich nach dem Meistertitel von 1967 im Umbruch befand. Zwischen 1969 und 1972 absolvierte Lorenz 77 Pflichtspiele für die Eintracht und erzielte drei Tore. Der langjährige Defensivmann überzeugte nicht nur sportlich, sondern wurde auch in der Kabine zu einer festen Größe – als Typ, der mit Humor, Offenheit und Teamgeist auffiel.

Lorenz galt als Spieler mit klarer Meinung, aber immer als fairer Sportsmann. Schon in Bremen war er Publikumsliebling, in Braunschweig wurde er schnell zu einem, weil er das Herz auf dem rechten Fleck trug. Mit seiner unaufgeregten Art, seiner Routine und seinem trockenen Humor prägte er die Zeit an der Hamburger Straße nachhaltig. Nach dem Bundesliga-Skandal von 1971, in dessen Folge er und viele Mitspieler suspendiert wurden, endete seine Profikarriere. Lorenz blieb dem Fußball dennoch verbunden, arbeitete zeitweise als Trainer und blieb bis zuletzt regelmäßig Gast bei Spielen seines Herzensvereins Werder Bremen.