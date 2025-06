Eintracht Braunschweig stellt Trainerteam für neue Saison auf

Goslar, seit 2021 bei der Eintracht, hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin mit dem Schwerpunkt Videoanalyse tätig sein. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erklärt: „Mit Marc und Marcel haben wir zwei sehr gute Co-Trainer in unseren Reihen, die zuletzt in der erfolgreichen Relegation bewiesen haben, welches Potenzial in ihnen steckt. Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung mit Marcel und auf die weitere Zusammenarbeit mit beiden. Sie sollen künftig noch mehr Verantwortung im Trainerteam übernehmen.“

Auch Ex-Profi Jasmin Fejzic bleibt Teil des Trainerteams. Er hatte in der Relegation interimsweise das Torwarttraining übernommen und überzeugte in dieser Rolle.

„Julius hat in Aachen hervorragende Arbeit geleistet und wird bei uns künftig die Videoanalyse verantworten. Jasmin hat die Torhüter bereits in der Relegation ideal vorbereitet und in dieser Zeit einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Mit ihrer Arbeit werden Julius und Jasmin das Trainerteam sowie die Mannschaft bereichern“, so Kessel.