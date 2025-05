Eintracht Braunschweig stellt Cheftrainer Daniel Scherning frei

„Nach den Niederlagen in Elversberg sowie gegen den 1. FC Nürnberg, besonders aufgrund der Art und Weise unserer Auftritte, haben wir diese Überzeugung jedoch verloren. Wir haben uns deshalb entschieden, mit Marc Pfitzner als Cheftrainer und einem darüber hinaus veränderten Trainerteam die zwei extrem wichtigen Relegationsspiele anzugehen. Das Trainerteam mit Marc an der Spitze genießt unser uneingeschränktes Vertrauen, die Mannschaft erfolgreich durch diese Duelle zu führen. Klar ist, dass wir schon am Freitag ein ganz anderes Gesicht zeigen und die Relegation als Chance begreifen müssen, über diesen Weg den Klassenerhalt zu erreichen. Da sehen wir allen voran die Mannschaft in der Pflicht, denn sie hat die nötige Qualität, um auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga zu spielen. Wir danken Daniel, Andreas und Milenko für die gemeinsame Zusammenarbeit und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg alles erdenklich Gute und viel Erfolg“, ergänzt Kessel.

„Es war eine sehr emotionale und intensive Reise mit Höhen und Tiefen. Gemeinsam ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, trotz sportlich schwieriger Lage den Klassenerhalt zu sichern. Bis zuletzt war ich überzeugt, dass uns das auch in diesem Jahr gemeinsam gelungen wäre. An dieser Überzeugung hat sich nichts geändert – ich bin sicher, dass die Mannschaft die Relegation für sich entscheiden wird. Umso schmerzhafter ist es für mich, das Team und den Verein bei dieser Aufgabe nicht mehr unterstützen zu dürfen.

Ich war immer ein stolzer Cheftrainer der Eintracht und wünsche allen Personen in und um den Verein sowie den tollen und emotionalen Fans alles Gute für die Zukunft. Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit – und verlasse Braunschweig als Fan der Eintracht“, so Daniel Scherning