Eintracht Braunschweig startet mit Sieg in die Vorbereitung

– Foto: Timo Scharer

Eintracht Braunschweig ist mit einem standesgemäßen 13:0-Sieg beim MTV Hondelage in die Testspielphase gestartet. Nach dem Benefizspiel am Wochenende war es der erste echte Härtetest unter dem neuen Cheftrainer Heiner Backhaus. Über 1.000 Zuschauer verfolgten die Begegnung am Mittwochabend.

Schon früh war die Richtung der Partie klar: In der 8. Minute traf Sebastian Polter sehenswert per Hacke zur 1:0-Führung. Max Marie erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, ehe Johan Gómez mit einem Doppelpack (30./37.) auf 4:0 stellte – gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel agierten die Braunschweiger deutlich dominanter. Sidi Sané, der am Nachmittag seine Vertragsverlängerung bis 2027 bekannt gegeben hatte, eröffnete den Torreigen der zweiten Hälfte mit dem 5:0 in der 50. Minute. Sanoussy Ba (52.) und Sidney Raebiger (59.) legten nach, ehe Chris Conteh in der 61. Minute das 8:0 erzielte.

Sané traf in der 64. Minute ein weiteres Mal, Ba baute mit Treffern in der 66. und 68. Minute seinen Hattrick aus. In der 79. Minute sorgte erneut Marie für das 12:0, ehe Levente Szabó in der 86. Minute per Elfmeter den Endstand herstellte. Kevin Ehlers, der als einer von zwei Profis durchspielte, sagte nach Abpfiff: „Es war ein schönes Gefühl endlich wieder richtig auf dem Platz zu stehen. Auch, wenn es heute sehr anstrengend gewesen ist. Wir haben schon intensive Tage hinter uns, das gehört aber natürlich dazu. Es ging in erster Linie darum, Körner und Kräfte zu sammeln und die neuen Abläufe reinzubekommen. Das ist natürlich erst der Anfang des Weges, da haben wir über die kommenden Wochen der Vorbereitung noch ein Stück zu gehen.“