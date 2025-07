Eintracht Braunschweig startet intensiv ins Trainingslager in Tirol

Eintracht Braunschweig ist gut in das Sommertrainingslager in St. Johann in Tirol gestartet. Seit Freitag bereitet sich das Team von Cheftrainer Heiner Backhaus auf die Saison 2025/26 vor – mit einem intensiven Trainingsprogramm, klaren taktischen Vorgaben und viel Einsatz auf dem Platz.

Bereits am Freitagnachmittag fand im Koasastadion die erste Trainingseinheit statt. Dort wird die Mannschaft bis zum 12. Juli alle Einheiten absolvieren. Am Samstag stand mit zwei intensiven Einheiten der erste komplette Trainingstag an. Während Robin Krauße, Leon Bell Bell und Frederik Jäkel individuell arbeiteten, lag der Fokus für den Großteil des Teams auf Pressing und Umschaltspiel. In Spielformen forderte Cheftrainer Heiner Backhaus vollen Einsatz und hohe Laufbereitschaft – auch unter der Tiroler Sonne.

Am Sonntag drehte sich in der Vormittagseinheit alles um defensive Standards. Freistöße und Ecken wurden in variablen Konstellationen wiederholt trainiert, mit sofortigem Feedback und klaren Korrekturen vom Trainerteam. Am Nachmittag folgte bei einsetzendem Regen ein intensives Vier-gegen-vier-Turnier mit hoher körperlicher Präsenz und sichtbarem Ehrgeiz – das Koasastadion wurde zum Schauplatz hitziger Duelle.

Rund 700 mitgereiste Eintracht-Fans verfolgten die Einheiten am Spielfeldrand. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Pensum hoch. Zwei Testspiele sind angesetzt: Am Mittwoch (9. Juli, 17.30 Uhr) trifft Eintracht in Jenbach auf Istanbul Başakşehir, am Freitag (11. Juli, 13 Uhr) folgt die Partie gegen Plymouth Argyle FC in St. Johann. Zuschauer sind bei beiden Partien zugelassen, Karten gibt es jeweils an den Tageskassen.