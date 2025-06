Eintracht Braunschweig startet in die Vorbereitung

Mit dem offiziellen Trainingsauftakt am Montag ist Eintracht Braunschweig in die Vorbereitung auf die Saison 2025/26 gestartet. Nach einem ersten Kennenlernen am Wochenende, das unter anderem einen Grillabend, medizinische Checks sowie ein Benefizspiel umfasste, stand nun die erste Einheit unter der Leitung des neuen Cheftrainers Heiner Backhaus auf dem Programm.