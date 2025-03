Eintracht Braunschweig spricht Scherning das Vertrauen aus

Nach der 1:5-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Hertha BSC traf sich der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung am Montagabend gemeinsam mit den Geschäftsführern Wolfram Benz und Benjamin Kessel, um die aktuelle sportliche Situation zu analysieren. Anschließend führte die Geschäftsführung intensive Gespräche mit Cheftrainer Daniel Scherning und sprach diesem, mit der Unterstützung des Aufsichtsrates, weiterhin ihr Vertrauen aus.