Eintracht Braunschweig siegt in dramatischer Schlussphase gegen Fürth

Eintracht Braunschweig hat auch das zweite Saisonspiel der 2. Bundesliga gewonnen. Beim Heimdebüt von Trainer Heiner Backhaus setzten sich die Löwen am Samstag mit 3:2 (2:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth durch – dank eines verwandelten Foulelfmeters von Sebastian Polter in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Die Partie begann ausgeglichen, ehe die Gäste durch Felix Klaus in Führung gingen (16.). Die Braunschweiger reagierten mit einem Doppelschlag: Zunächst traf Lukas Frenkert nach Vorarbeit von Louis Breunig (32.), kurz darauf vollendete Erencan Yardimci nach Zuspiel von Chris Conteh zum 2:1 (35.). In einer umkämpften Schlussphase des ersten Durchgangs verteidigte die Eintracht den Vorsprung.

Nach der Pause hielten beide Mannschaften das Tempo hoch, ohne zunächst zwingende Chancen zu erspielen. Fürth erhöhte in der Schlussphase den Druck und glich in der 88. Minute durch Felix Higl per Kopf aus. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, brachte Jomaine Consbruch Polter im Strafraum zu Fall. Der Stürmer verwandelte den fälligen Elfmeter selbst zum entscheidenden 3:2. Ein vierter Treffer durch Fabio di Michele Sánchez wurde in der Nachspielzeit wegen Abseits aberkannt.

Mit dem Sieg bleibt Eintracht Braunschweig nach zwei Spieltagen ohne Punktverlust. Aufgrund der Verlegung der Pokalpartie gegen den VfB Stuttgart hat die Mannschaft am kommenden Wochenende spielfrei. Weiter geht es am 23. August mit dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC.