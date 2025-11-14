Eintracht Braunschweig siegt im Testspiel in Paderborn

Die Löwen gingen früh in Führung. Fabio Di Michele Sánchez verwertete in der siebten Minute eine Vorlage von Johan Gomez. Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Paderborns beste Möglichkeit durch Marco Wörner von Elhan Kastrati entschärft wurde. Auf der Gegenseite scheiterte Sidi Sané an SCP-Keeper Markus Schubert.

Nach der Pause traf zunächst Lucas Copado per Kopf zum Ausgleich (53.). Die Eintracht antwortete jedoch umgehend: Eine präzise Flanke von Di Michele Sánchez verwertete Patrick Nkoa volley zum 2:1 (57.). In der Schlussphase verhinderten Sanoussy Ba und Louis Breunig weitere Gegentreffer, ehe Erencan Yardimci die mögliche Entscheidung verpasste.

Positiv aus Braunschweiger Sicht: Lukas Frenkert kehrte nach überstandener Muskelverletzung zurück und spielte die zweite Halbzeit.

Das Spiel im Stenogramm:

Eintracht: Kastrati – Nkoa (74' Haw-Awali), Flick (74' Kaufmann), Marie (62' Ramsak), Ehlers, Di Michele Sánchez (62' Ba), Sané (62' Szabó), Köhler (46' Yardimci), Frenkert (46' Breunig), Heußer (74' Polter), Gomez (33' Bell Bell).

Tore: 0:1 Di Michele Sánchez (7'), 1:1 Copado (53'), 1:2 Nkoa (57').