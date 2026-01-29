Eintracht Braunschweig sichert sich Angreifer Jovan Mijatovic

– Foto: Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig verpflichtet Angreifer Jovan Mijatovic bis zum Ende der Rückrunde auf Leihbasis von New York City FC (USA). Zudem sichert sich die Eintracht eine Kaufoption sowie die Möglichkeit, die Leihe mit dem 20-jährigen Serben zu verlängern. Zuletzt stand Mijatovic leihweise beim belgischen Erstligisten OH Leuven unter Vertrag, die Leihe endete vorzeitig. Bei der Eintracht wird der Stürmer die Rückennummer 11 tragen.

Jovan Mijatovic (11. Juli 2005; 1,79 Meter) wurde in Belgrad (Serbien) geboren und entstammt der Jugend von Roter Stern Belgrad. Nach einer Leihe zu Graficar Belgrad schaffte er den Sprung zum Profi. Im Februar 2024 verpflichtete New York City FC den Serben, seit Januar 2025 stand er leihweise bei OH Leuven unter Vertrag. Mijatovic bestritt in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem 19 Partien in der belgischen Liga (ein Tor, eine Vorlage), 22 Spiele in der serbischen Liga (acht Tore, drei Vorlagen) sowie 11 Einsätze in der MLS.

„Jovan Mijatovic ist ein hochtalentierter Spieler, der für sein junges Alter schon viel erlebt hat. Mit ihm werden wir in der Offensive variabler und bekommen eine Komponente, die wir noch nicht im Kader haben. Jovan kann sowohl auf der 10 als auch als Stürmer spielen und bringt mit Ball herausragende Fähigkeiten sowie Abschlussqualität mit. Wir sind überzeugt, dass er für Torgefahr sorgen und uns viel Freude bereiten wird“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.