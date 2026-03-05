Eintracht Braunschweig: Paderborn im Aufstiegsmodus

Neben dieser Effizienz bei Standards überzeugen die Ostwestfalen auch aus der Distanz. Mit sechs Treffern von außerhalb des Strafraums gehört Paderborn zu den gefährlichsten Teams bei Fernschüssen. Nur der 1. FC Magdeburg konnte in dieser Kategorie noch häufiger jubeln.

Eine der größten Stärken der Paderborner liegt weiterhin in ruhenden Bällen. Bereits 16 Treffer nach Standardsituationen bedeuten Ligabestwert. Besonders auffällig: Auch nach der Winterpause bleiben diese Situationen ein entscheidender Faktor. Mehr als die Hälfte der jüngsten Tore entstand nach Freistößen, Ecken oder Einwürfen.

Diese Balance sorgt für eine beeindruckende Differenz zwischen erspielten und zugelassenen Chancen. In der Gesamtbilanz gehört Paderborn damit zu den komplettesten Teams der 2. Bundesliga – eine Mischung aus offensiver Kreativität und defensiver Stabilität.

Auch die Datenanalyse unterstreicht die Qualität des SCP. In der Statistik der erwarteten Tore (Expected Goals) gehört Paderborn zu den Spitzenreitern der Liga. Während die Offensive regelmäßig hochkarätige Chancen kreiert, lässt die Defensive vergleichsweise wenig zu.

Schlüsselspieler im Fokus

Im Angriffsspiel der Ostwestfalen ragen mehrere Akteure heraus. Außenbahnspieler Laurin Curda prägt das Spiel über die rechte Seite mit Tempo und Durchsetzungsvermögen. Sechs Tore und fünf Vorlagen zeigen, wie stark sein Einfluss auf die Offensive ist.

Auch Mika Baur hat sich in dieser Saison zu einer wichtigen Figur entwickelt. Der 21-Jährige sorgt aus dem zentralen Mittelfeld für Dynamik im Angriffsspiel und kommt bislang auf vier Treffer sowie vier Assists.

Im Sturmzentrum sorgt Filip Bilbija regelmäßig für Gefahr. Der Angreifer ist nicht nur der aktuelle Top-Torschütze des Teams, sondern traf auch in mehreren direkten Duellen mit Braunschweig – eine Statistik, die ihn aus Sicht der Eintracht besonders gefährlich macht.

Zweiter Frühling im Aufstiegsrennen

Nach einer starken Serie in der Hinrunde mit neun ungeschlagenen Spielen geriet Paderborn im November kurzzeitig ins Stocken. Drei Niederlagen in Folge kosteten die Tabellenführung und sorgten für einen kleinen Dämpfer im Aufstiegsrennen.

Mittlerweile hat das Team jedoch wieder in die Spur gefunden. Seit vier Ligaspielen ist der SCP ungeschlagen und erzielte in diesem Zeitraum neun Treffer. Der jüngste 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Kaiserslautern brachte die Mannschaft zurück auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Mit einem vergleichsweise günstigen Spielplan in den kommenden Wochen möchte Paderborn diese Position nun festigen. Für Braunschweig bedeutet das: Ein Gegner mit viel Selbstvertrauen und klarer Zielsetzung.

Erinnerungen an ein spätes Drama

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war lange ausgeglichen, nahm jedoch in der Schlussphase eine dramatische Wendung. Nach früher Paderborner Führung gelang der Eintracht erst kurz vor Schluss der Ausgleich durch Levente Szabó. Die Freude hielt allerdings nur kurz: Zwei Minuten später nutzte Paderborn einen tiefen Ball zum entscheidenden Treffer.

Die 1:2-Niederlage blieb damit aus Braunschweiger Sicht eine bittere Erinnerung – und zugleich ein Hinweis darauf, wie effizient der kommende Gegner seine Chancen nutzen kann.