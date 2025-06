Eintracht Braunschweig mit nächstem Sieg in der Vorbereitung

Der Klassenunterschied wurde früh deutlich. In der 7. Minute erzielte Neuzugang Lukas Frenkert per Kopf das 1:0. In der Folge legten die Blau-Gelben in hohem Tempo nach: Innerhalb weniger Minuten stand es 4:0, ehe Levente Szabó per Strafstoß auf 5:0 erhöhte. Max Marie sorgte mit einer starken Einzelaktion für das 6:0, bevor die Eintracht mit zwei weiteren Treffern auf 8:0 stellte.

Zur Pause wechselte Cheftrainer Backhaus nahezu die komplette Elf. Lediglich Johan Gómez und Sanoussy Ba blieben für die zweite Halbzeit auf dem Feld. Die ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff verliefen torlos, ehe Gómez in der 65. Minute das 9:0 markierte. In der Schlussphase machte Sebastian Polter mit einem Hattrick den 12:0-Endstand perfekt.