Eintracht Braunschweig mit deutlichem Testspielsieg in Magdeburg

Eintracht Braunschweig hat in der Länderspielpause ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Im Testspiel beim Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg feierten die Löwen einen klaren 6:0-Sieg und überzeugten vor allem nach der Pause mit Spielfreude und Effizienz. Für Cheftrainer Heiner Backhaus war es nicht nur ein Test, sondern ein Signal – sowohl sportlich als auch personell.

Bis zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung, der allerdings verdient war. Die Eintracht präsentierte sich stabil und taktisch diszipliniert, während Magdeburg kaum noch Lücken fand.

Zunächst erwischten die Gastgeber den besseren Start und bestimmten mit langen Ballbesitzphasen die Anfangsphase. Die erste große Chance hatte Rayan Ghrieb, dessen Abschluss aus kurzer Distanz aber glänzend von Ron-Thorben Hoffmann entschärft wurde. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Braunschweiger jedoch die Kontrolle – und belohnten sich: Nach einem Ballgewinn von Fabio Di Michele Sánchez und einem öffnenden Pass von Lino Tempelmann traf Kapitän Sven Köhler wuchtig aus 16 Metern zur 1:0-Führung (32.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Backhaus-Elf das Tempo – und spielte die Magdeburger phasenweise an die Wand. Erencan Yardimci traf bereits in der 47. Minute zum 2:0, ehe die Blau-Gelben in kurzer Folge vier weitere Treffer nachlegten.

Sanoussy Ba (61.) und Robin Heußer (63.) sorgten binnen zwei Minuten für klare Verhältnisse. Nur wenig später war erneut Yardimci zur Stelle (65.) und schnürte damit seinen Doppelpack. Der Schlusspunkt gehörte einem Rückkehrer: Sidney Raebiger, der nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder auf dem Platz stand, traf in der 72. Minute sehenswert zum 6:0-Endstand.

„Es war einfach ein unglaubliches Gefühl, nach dieser langen Zeit wieder Minuten zu sammeln. Jetzt liegt es an mir, wieder in den Rhythmus zu kommen“, sagte der 19-Jährige nach Abpfiff.

Comeback und Kaderbreite im Fokus

Cheftrainer Heiner Backhaus dürfte insbesondere die Rückkehr von Lino Tempelmann und Sidney Raebiger positiv stimmen. Beide Mittelfeldspieler fehlten wochenlang verletzungsbedingt, gelten jedoch als zentrale Bausteine im System des Trainers. Tempelmann leitete nicht nur den Führungstreffer ein, sondern zeigte über 60 Minuten hinweg eine überzeugende Leistung im Zentrum.

Darüber hinaus nutzte Backhaus die Partie, um die Kaderbreite zu testen. In beiden Halbzeiten stand nahezu eine komplett unterschiedliche Elf auf dem Platz – ein Zeichen, dass Rotation und Belastungssteuerung im Vordergrund standen. Auch Nachwuchsspieler Enrique van der Lubbe und Raffael Ziegele aus der U23 erhielten in der Schlussphase Einsatzzeit.

Ein Sieg zur rechten Zeit

Nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten in der Liga war der Test in Magdeburg für die Eintracht vor allem eines: Balsam für das Selbstvertrauen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sechs Treffern im Gepäck geht der Blick nun wieder nach vorn – auf den Wiederbeginn der 2. Bundesliga.

Am Freitag, 17. Oktober, empfangen die Löwen Fortuna Düsseldorf im EINTRACHT-STADION. Nach dem klaren Testspielergebnis will das Team dort zeigen, dass der Weg zurück zur Stabilität endgültig begonnen hat.

Das Spiel im Stenogramm:

Eintracht 1. Halbzeit:

Hoffmann – Nkoa, Flick, Szabó, Breunig, Tempelmann, Ehlers, Di Michele Sánchez, Köhler, Conteh, Gómez

Eintracht 2. Halbzeit:

Kastrati – Aydin, Yardimci, Marie, Breunig, Tempelmann (65. Raebiger), Ehlers (85. van der Lubbe/U23), Sané, Ba, Köhler (85. Ziegele/U23), Heußer

Tore:

0:1 Köhler (32.)

0:2 Yardimci (47.)

0:3 Ba (61.)

0:4 Heußer (63.)

0:5 Yardimci (65.)

0:6 Raebiger (72.)