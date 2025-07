Eintracht Braunschweig leiht Erencan Yardımcı von Hoffenheim aus

Geboren am 4. Februar 2002 in Kocaeli, Türkei, wurde der 1,88 Meter große Mittelstürmer in der Jugend von Galatasaray Istanbul ausgebildet. Nach seinem Wechsel zu Eyüpspor im Jahr 2021 sammelte Yardımcı Spielpraxis bei mehreren Leihstationen innerhalb der Türkei. Im vergangenen Sommer verpflichtete ihn die TSG Hoffenheim, verlieh ihn aber direkt weiter zu Sturm Graz in die österreichische Bundesliga.

Insgesamt bringt der türkische Angreifer 45 Einsätze in der Süper Lig mit (10 Tore, 3 Vorlagen) sowie Erfahrung aus der österreichischen und deutschen Bundesliga. Zudem war Yardımcı für die U17, U18 und U21-Nationalmannschaften der Türkei im Einsatz und erzielte in 21 Junioren-Länderspielen acht Tore.