Eintracht Braunschweig II triumphiert im Stadtderby

Eintracht Braunschweig II hat das Finale der Braunschweiger Stadtmeisterschaft für sich entschieden. Mit einem am Ende klaren 4:1 setzte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Adelmann am Donnerstagabend gegen die Freien Turner durch. Entscheidender Mann war Benjamin Mbom, der mit einem Hattrick nach der Pause zum Matchwinner avancierte. FT-Co-Trainer Gian Luca Renner sprach von einer "verdienten Niederlage", betonte jedoch: „Das Ergebnis fällt zu hoch aus.“

Die Partie begann mit hohem Tempo. Eintracht II setzte die Freien Turner früh unter Druck. „Wir hatten große Probleme, ins Spiel reinzukommen“, sagte Renner. „Eintracht kam mit sehr viel Druck, Dynamik und Tempo aus der Kabine.“ Der Lohn folgte prompt: Rami Zouaoui traf in der 18. Minute zur Führung. Erst danach fand FT besser in die Begegnung. „Vielleicht haben wir das 0:1 gebraucht, um besser ins Spiel zu kommen“, so Renner. Marvin Fricke glich nach einer Ecke zum 1:1 aus (23.), und FT schien plötzlich ebenbürtig. Sogar der vermeintliche Führungstreffer gelang: Nach Vorarbeit von Maximilian Mooslehner traf Luca Fastmann. Doch das Tor wurde wegen Abseits aberkannt – aus FT-Sicht eine strittige Entscheidung. „Die Jungs haben gesagt, es war nie im Leben Abseits. Ich konnte es von der Bank aus nicht sehen“, sagte Renner, der die Szene als möglichen Wendepunkt betrachtete.

Zur Pause stand es 1:1 – verdient, wie Renner fand: „Wir waren dann im Spiel, haben defensiv alles reingeworfen, die Zweikämpfe gewonnen und waren sauberer mit dem Ball. Das waren alles Sachen, die wir zu Beginn überhaupt nicht zeigen konnten.“ Doch wie schon in Halbzeit eins verpatzte FT auch den Start in den zweiten Durchgang. „Wir erwischen wieder einen ähnlich schlechten Start“, ärgerte sich Renner. Eine Fehlerkette im Spielaufbau führte zum 1:2 durch Mbom (47.). Danach wurde es für FT zunehmend schwieriger. Zwar blieb man zunächst im Spiel, doch individuelle Fehler häuften sich. Das 1:3 (62.) fiel nach einem missglückten Rückpass unter Druck: „Tobi Lau spielt auf Alex Hildebrandt keinen guten Ball, der wiederum keinen guten Pass zurück spielt. So kann der Stürmer dazwischengehen und ins leere Tor schießen.“