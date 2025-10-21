Eintracht Braunschweig II trennt sich von Trainer Fabian Adelmann

Nach einem enttäuschenden Start in die Saison 2025/26 hat sich Eintracht Braunschweig II mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Fabian Adelmann getrennt. Der 33-Jährige war seit Sommer 2024 für die U23 der Niedersachsen verantwortlich und hatte das Team in seiner ersten Spielzeit als Aufsteiger erfolgreich zum Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen geführt. In der laufenden Saison konnte die Mannschaft jedoch bislang nicht an diese Leistungen anknüpfen.

Nach zehn Spieltagen steht die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig mit nur vier Punkten am Tabellenende. Die Bilanz: ein Sieg, ein Remis und acht Niederlagen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits sieben Zähler, zuletzt blieb die Mannschaft fünf Partien in Folge sieglos.

Sportkoordinator Dennis Kruppke begründete die Entscheidung wie folgt: „Die bisherige Saison ist alles andere als zufriedenstellend verlaufen. Nicht nur die ausbleibenden Ergebnisse bereiten uns Sorgen, sondern auch die gezeigten Leistungen. Nach der achten Saisonniederlage am vergangenen Samstag mussten wir uns Gedanken machen und haben entschieden, auf der Trainerposition zu reagieren und Fabian freizustellen.“

Kruppke betonte weiter, dass dem Verein die Überzeugung gefehlt habe, in der bisherigen Konstellation eine sportliche Wende herbeizuführen: „Die Mannschaft braucht in dieser Situation eine neue Ansprache und frische Impulse. Wir danken Fabian für seinen Einsatz in den vergangenen knapp anderthalb Jahren und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Interimslösung mit NLZ-Leiter und Ex-Profi

Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird die U23 interimsweise vom bisherigen Trainerteam gemeinsam mit dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Armin Causevic und Ex-Profi Ken Reichel betreut. Über eine dauerhafte Nachfolgeregelung will der Verein zeitnah informieren.

Mit dem Wechsel auf der Trainerbank hofft Eintracht Braunschweig II auf eine sportliche Trendwende, um den drohenden Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen noch abzuwenden.