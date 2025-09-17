– Foto: Thies Meyer

Eintracht Braunschweig II siegt trotz Wolfsburger Aufholjagd Der 1. FC Wolfsburg II verliert nach schwacher erster Halbzeit mit 2:3 – die Steigerung nach der Pause kommt zu spät.

Eintracht Braunschweig II hat das Niedersachsen-Duell beim 1. FC Wolfsburg II mit 3:2 gewonnen. Die Wolfsburgerinnen veröffentlichten auf ihrem Instagram-Kanal einen Spielbericht, in dem sie die Niederlage als „vermeidbar“ einordneten.

Es war ein Spiel mit zwei Gesichtern: Während Eintracht Braunschweig II die erste Halbzeit dominierte und drei Treffer erzielte, lieferten die Gastgeberinnen aus Wolfsburg nach der Pause eine starke Vorstellung ab – am Ende reichte es aber nicht, um die 2:3-Niederlage abzuwenden. In einem Beitrag auf Instagram erklärte das Trainerteam des 1. FC Wolfsburg II: „Von Beginn an fanden wir nicht ins Spiel: Wir wirkten nicht wach, kamen nicht in die Zweikämpfe und kassierten zwei schnelle Gegentore in der 6. und 7. Minute.“ Zwar gelang es der Mannschaft, sich nach dem Fehlstart etwas zu stabilisieren, doch kurz vor der Pause erhöhte Braunschweig auf 0:3. „Zwei ungenutzte Großchancen und ein unnötiges Gegentor, kurz vor der Halbzeit, rundeten die ersten 45 Minuten ab.“

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr 1.FC Wolfsburg 1.FC Wolfsb Eintracht Braunschweig E. Braunsch. II 2 3 Abpfiff Nach dem Seitenwechsel war ein anderes Wolfsburg zu sehen: „In der zweiten Hälfte präsentierten wir uns deutlich verbessert. Braunschweig kam kaum noch vor unser Tor und wir erspielten uns eine Reihe guter Möglichkeiten." Doch die Abschlussschwäche blieb ein Problem. Erst in der 87. Minute verkürzte Nele Brogmus nach Vorarbeit von Jessie, drei Minuten später traf Sophie Wehke per Distanzschuss sogar noch zum 2:3.