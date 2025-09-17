Eintracht Braunschweig II siegt trotz Wolfsburger Aufholjagd

Eintracht Braunschweig II hat das Niedersachsen-Duell beim 1. FC Wolfsburg II mit 3:2 gewonnen. Die Wolfsburgerinnen veröffentlichten auf ihrem Instagram-Kanal einen Spielbericht, in dem sie die Niederlage als „vermeidbar“ einordneten.
Es war ein Spiel mit zwei Gesichtern: Während Eintracht Braunschweig II die erste Halbzeit dominierte und drei Treffer erzielte, lieferten die Gastgeberinnen aus Wolfsburg nach der Pause eine starke Vorstellung ab – am Ende reichte es aber nicht, um die 2:3-Niederlage abzuwenden.
In einem Beitrag auf Instagram erklärte das Trainerteam des 1. FC Wolfsburg II: „Von Beginn an fanden wir nicht ins Spiel: Wir wirkten nicht wach, kamen nicht in die Zweikämpfe und kassierten zwei schnelle Gegentore in der 6. und 7. Minute.“ Zwar gelang es der Mannschaft, sich nach dem Fehlstart etwas zu stabilisieren, doch kurz vor der Pause erhöhte Braunschweig auf 0:3. „Zwei ungenutzte Großchancen und ein unnötiges Gegentor, kurz vor der Halbzeit, rundeten die ersten 45 Minuten ab.“
Nach dem Seitenwechsel war ein anderes Wolfsburg zu sehen: „In der zweiten Hälfte präsentierten wir uns deutlich verbessert. Braunschweig kam kaum noch vor unser Tor und wir erspielten uns eine Reihe guter Möglichkeiten.“ Doch die Abschlussschwäche blieb ein Problem. Erst in der 87. Minute verkürzte Nele Brogmus nach Vorarbeit von Jessie, drei Minuten später traf Sophie Wehke per Distanzschuss sogar noch zum 2:3.
Die Gastgeberinnen drängten in der Nachspielzeit auf den Ausgleich, doch die Zeit lief davon. „Wir warfen in der Schlussphase nochmal alles nach vorne, doch mit der ablaufenden Uhr blieb uns keine echte Möglichkeit mehr, das Ergebnis zu drehen. Am Ende steht, gerade aufgrund der Vielzahl an Großchancen in der zweiten Hälfte, eine vermeidbare Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben.“
Mit dem Auswärtssieg klettert Eintracht Braunschweig II auf Rang zwei der Tabelle. Wolfsburg hingegen bleibt nach der zweiten Niederlage im vierten Spiel mit sechs Punkten im Mittelfeld.
1.FC Wolfsburg – Eintracht Braunschweig II 2:3
1.FC Wolfsburg: Grit Engel, Karolin Schulze, Jessica Volk, Nele Brogmus, Laura Wahnsiedler, Chantal Gregory, Kirsten Riekewold, Leeann Rose Waller, Isabel Pape Morgado, Sarah Adolph, Aileen Barth
Eintracht Braunschweig II: Darleen Hermanski, Lenja Mia Kastner, Josephine Michler, Marie Johanna Brunner, Dilara Esen, Leandra Kim Hampe-Michels, Dilara Celin Gruschka, Alysha Jakubowski, Vanessa Schäfer, Vanessa Melina Melzig, Lisa-Marie Naujoks
Schiedsrichter: Christopher Scholz
Tore: 0:1 Dilara Celin Gruschka (6.), 0:2 Vanessa Melina Melzig (7.), 0:3 Dilara Celin Gruschka (41.), 1:3 Nele Brogmus (87.), 2:3 Sophie Wehke (90.+2)