Eintracht Braunschweig II peilt ruhigere Saison an

Ein Jahr nach dem Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen strebt die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig in der kommenden Saison eine ruhigere Spielzeit an. Cheftrainer Fabian Adelmann, der seit Sommer 2024 an der Seitenlinie steht, äußert sich zur laufenden Vorbereitung, personellen Veränderungen und den übergeordneten Zielen seiner Mannschaft.