Eintracht Braunschweig II dreht nach der Pause auf

Eintracht Braunschweig II hat am Sonntag einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen SVG Göttingen 07 II gewann die U23 der Eintracht mit 4:1 und schob sich damit in der Tabelle der Bezirksliga auf Rang drei.

Trainer Sebastian Thies sprach nach der Partie von einem schwierigen Beginn:

„Wir haben uns in Halbzeit eins gegen einen defensiv gut organisierten Gegner schwergetan, unsere Ballbesitzphasen in Zählbares zu verwandeln.“ Tatsächlich tat sich die Braunschweiger Offensive zunächst schwer, klare Chancen herauszuspielen. Göttingen stand kompakt, lauerte auf Konter und konnte die Begegnung bis zur Pause offenhalten.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild jedoch deutlich. Die Gastgeber erhöhten das Tempo, nutzten ihre spielerische Überlegenheit konsequenter aus und kamen zu ihren Treffern. Thies fasste die Entwicklung so zusammen: „In Halbzeit zwei konnten wir dann aber den verdienten Sieg einfahren.“

Mit dem Erfolg verbesserte sich Eintracht Braunschweig II auf sechs Punkte nach drei Spielen. Die Mannschaft liegt damit hinter Spitzenreiter SV Eintracht Hahle und dem 1. FC Wolfsburg in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Für Göttingen II dagegen setzte es die dritte Niederlage im dritten Spiel – das Team bleibt mit null Punkten am Tabellenende.