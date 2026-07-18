Eintracht Braunschweig: Gute Nachrichten aus Windischgarsten Eintracht Braunschweig startet im Trainingslager in die intensive Vorbereitung. Während Andi Hoti wieder voll einsteigen kann, arbeitet Frederik Jäkel weiter am Comeback. von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

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Eintracht Braunschweig hat im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten die inhaltliche Arbeit aufgenommen. Vor rund 30 mitgereisten Eintracht-Fans absolvierte die Mannschaft von Cheftrainer Lars Kornetka am Freitag die erste Einheit vor Ort – begleitet von mehreren positiven Personalnachrichten.

Innenverteidiger Andi Hoti kehrte nach überstandener Sprunggelenksverletzung vollständig ins Mannschaftstraining zurück. Der kosovarische Nationalspieler hatte die Sommerpause sowie die ersten Vorbereitungswochen aufgrund der Blessur verpasst, konnte nun aber wieder ohne Einschränkungen mit seinen Teamkollegen arbeiten. Auch Sidi Sané machte einen Schritt nach vorne. Der Offensivspieler absolvierte erstmals seit längerer Zeit wieder weite Teile der Trainingseinheit gemeinsam mit der Mannschaft.

Jäkel arbeitet weiter am Comeback Defensivspieler Frederik Jäkel befindet sich nach seiner schweren Knieverletzung aus der vergangenen Saison weiterhin im individuellen Aufbau. Der Innenverteidiger nahm zunächst an den Passübungen mit der Mannschaft teil, verzichtete anschließend jedoch noch auf Zweikämpfe und intensivere Belastungen. Stattdessen absolvierte Jäkel gemeinsam mit Athletiktrainer Tizian van der Pütten Laufeinheiten rund um die beiden Trainingsplätze. Der Kontaktanteil soll im weiteren Verlauf der Vorbereitung schrittweise erhöht werden.