Eintracht Braunschweig empfängt Pokalsieger Stuttgart

Ein besonderes Flutlichtspiel steht Eintracht Braunschweig bevor: In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt die Mannschaft von Heiner Backhaus am Dienstag den Titelverteidiger VfB Stuttgart (20.45 Uhr). Die Schwaben reisen als Europapokalteilnehmer und frischgebackener Pokalsieger an, mussten in der Bundesliga jedoch einen Dämpfer hinnehmen – zum Saisonstart verlor die Elf von Sebastian Hoeneß bei Union Berlin mit 1:2.

Unter Hoeneß, der kürzlich sein 100. Pflichtspiel als VfB-Trainer bestritt, hat der VfB einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Der 43-Jährige führte den Traditionsklub nicht nur zum Klassenerhalt, sondern bis nach Europa – und krönte die Saison 2023/24 mit dem Pokalsieg. Dass sein Team in dieser Transferphase weitgehend zusammengehalten werden konnte, gilt als weiterer Pluspunkt. Einzig der Abgang des Spielgestalters Enzo Millot nach Saudi-Arabien wiegt schwer.

Im Supercup unterlagen die Schwaben vor wenigen Wochen dem FC Bayern München mit 1:2 – der nächste Titel blieb verwehrt. In der Bundesliga deutete sich in Berlin an, dass die neue Spielzeit kein Selbstläufer wird. Im Blickpunkt steht vor allem Angreifer Nick Woltemade. Der 23-Jährige, im Sommer heftig vom FC Bayern umworben, entwickelte sich in Stuttgart zum Nationalspieler und gilt als einer der wichtigsten Offensivakteure. Ebenfalls mit besonderem Bezug steht Deniz Undav im Kader – der heutige Nationalspieler begann 2017/18 in Braunschweigs U23 seine Profi-Laufbahn und hat seither einen steilen Weg genommen. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Tiago Tomas, der nach zwei Jahren beim VfL Wolfsburg zurückkehrte und zum Saisonstart als Joker ein sehenswertes Tor erzielte.