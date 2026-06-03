Eintracht Braunschweig angelt sich österreichisches U21-Talent Damjan Kovacevic unterschreibt bis 2029 in Braunschweig von red · Heute, 17:01 Uhr · 0 Leser

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Nach der festen Verpflichtung von Frederik Jäkel legt Eintracht Braunschweig auf dem Transfermarkt nach und präsentiert den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison. Von TSV Hartberg wechselt Damjan Kovacevic in die Löwenstadt. Der österreichische U21-Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Mit dem Transfer sichern sich die Braunschweiger einen Spieler, den sie bereits seit längerer Zeit intensiv beobachtet haben. „Mit Damjan haben wir uns bereits in den vergangenen beiden Transferperioden beschäftigt und seine Entwicklung in Hartberg kontinuierlich verfolgt“, verriet Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. Der 21-Jährige wurde beim AKA Vorarlberg ausgebildet und schaffte über Hartberg den Sprung in die österreichische Bundesliga. Dort sammelte er bereits 33 Einsätze im Oberhaus, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Hinzu kommen bislang zwei Einsätze für die österreichische U21-Nationalmannschaft.

Vor allem die Spielweise des Außenbahnspielers passt nach Ansicht der Verantwortlichen exakt ins Anforderungsprofil. „Er ist ein Spieler, der sein Herz auf dem Platz lässt und mit seinem Speed, seinem Offensivdrang sowie seiner Dynamik mit und gegen den Ball viele Eigenschaften mitbringt, die sehr gut zu unserer Spielidee passen“, erklärte Kessel. Neben den sportlichen Fähigkeiten habe Kovacevic auch menschlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Darüber hinaus hat uns Damjan auch in den persönlichen Gesprächen vollends überzeugt“, sagte der Sport-Geschäftsführer. Besonders in Erinnerung geblieben sei dabei die Begeisterung des Österreichers: „Man hat das Leuchten in seinen Augen gesehen und seine große Überzeugung gespürt, diesen Weg mit uns unbedingt gehen zu wollen.“