Eintracht Bötzow zündet 7:1-Torfeuerwerk, TSG Fortuna Grüneberg jubelt

SV Grün-Weiß Bergfelde – FC Falkenthaler Füchse 1994 2:2

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die sich besonders durch ihre Wendungen kurz vor und kurz nach der Pause auszeichnete. Die Falkenthaler Füchse setzten die ersten Akzente: Max Schläwicke brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, bevor Christopher Franz kurz vor der Pause auf 0:2 erhöhte. Doch Bergfelde antwortete sofort – Steven Schultz verkürzte praktisch im Gegenzug (45.) und brachte sein Team emotional zurück ins Spiel. Die zweite Hälfte war geprägt von Bergfelder Druck, doch erst in der Nachspielzeit gelang die Erlösung: André Neue traf in der 90.+2 Minute zum umjubelten 2:2. Ein Remis mit einem dramatischen Finish.

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 3:0

Der OFC II erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute brachte Omar Ali Dieb die Gastgeber in Front. Die frühe Führung gab Sicherheit, und Hassan Saleh drückte der Partie mit einem Doppelpack seinen Stempel auf. Erst traf er in der 34. Minute, dann kurz nach der Pause (48.). Leegebruch fand offensiv zu wenig Lösungen, während Oranienburg abgeklärt und effizient blieb. Ein überzeugender Heimsieg.

TSG Fortuna 21 Grüneberg – FSV Basdorf 2:1

Die Fortuna trat selbstbewusst auf und wurde früh belohnt: Lukas Fröhlich erzielte in der 29. Minute das 1:0 und ließ Grüneberg den Ton angeben. Doch Basdorf blieb hartnäckig und kam durch Finn Gerloff in der 71. Minute zurück ins Spiel. Die Begegnung blieb offen, bis Konstantin Kramer in der 79. Minute den 2:1-Siegtreffer markierte. Ein Spiel mit viel Intensität, das Grüneberg dank größerer Konsequenz für sich entschied.

SV Eintracht Bötzow – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 7:1

Ein Torfestival, das bereits in der 13. Minute begann – und überraschend mit einem Rückstand für Bötzow: Tobias Schulz traf für die Gäste. Doch Eintracht Bötzow antwortete beeindruckend schnell und wuchtig. Ein Eigentor (14.) brachte den Ausgleich, danach folgte ein Offensivlauf wie aus einem Guss. Sebastian Senning (19.) und Lennert Schwach (31.) stellten die Weichen, David Stein erhöhte noch vor der Pause. Schwach legte in der Nachspielzeit weitere Treffer nach, bevor Marvin Haase (58.) und Hannes Fenrych (66.) den Kantersieg abrundeten. Eine Demonstration der Offensivkraft!

FSV Fortuna Britz 90 – FSV Bernau II 0:4

Bernau II zeigte in Britz eine eiskalte Vorstellung. Denis Kyyan eröffnete in der 38. Minute den Torreigen, bevor Joris Günther kurz nach Wiederbeginn auf 0:2 stellte. Fortan diktierte Bernau das Tempo und ließ die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Leon Jarnetzky erhöhte in der 68. Minute, und Günther schnürte in der 71. Minute sogar den Doppelpack. Britz fand keine Mittel gegen die starke Vorstellung der Gäste.

Löwenberger SV – FC Kremmen 1920 1:2

Ein Spiel, das lange offen blieb, ehe es in der Schlussphase an Dramatik gewann. Kremmen ging praktisch mit dem Pausenpfiff durch Patrick Breyer in Führung (45.+2). In einer umkämpften zweiten Hälfte blieb die Partie eng, doch Sascha Hergst erhöhte in der 85. Minute auf 0:2 und stellte damit die Weichen. Löwenberg kämpfte weiter und verkürzte durch Niklas Engel in der 89. Minute. Für einen späten Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr. Ein intensives Duell mit dem Sieg für Kremmen.

SV Glienicke/Nordbahn – SG Grün-Weiß Bärenklau 4:2

Glienicke erwischte einen nahezu perfekten Tag – und Aurel Hameister tat es ebenso. Sein früher Treffer zum 1:0 legte den Grundstein, und Fabio Rondinelli erhöhte in der 33. Minute. Hameister blieb im Mittelpunkt und verwandelte in der 38. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0. Doch Bärenklau steckte nicht auf und kam durch Mikel Pietzofski (55.) sowie einen Strafstoß von Abdülkerim Akkoyunlu (70.) wieder heran. Die Hoffnung währte jedoch nicht lange: In der 89. Minute sorgte Alexander Moorkamp für das beruhigende 4:2.