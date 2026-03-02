Eintracht Bötzow gewinnt Schlagabtausch, Storkower SC mit Kämpferherz

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV Bernau II – SV Grün-Weiß Bergfelde 3:2
Was für eine emotionale Achterbahnfahrt vor 49 Zuschauern in Bernau! Die Gäste aus Bergfelde erwischten einen Start nach Maß, als Philip Opitz (5.) die frühe Führung markierte. In der 31. Minute bebte der Platz, als Steven Schultz die goldene Chance zum Ausbau der Führung per Foulelfmeter vergab – Tibor Laszlo parierte glänzend und hielt sein Team im Spiel. Kurz vor der Pause belohnte Pascal Cyrol (44.) den Kampfgeist der Hausherren mit dem Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte Leon Jarnetzky (64.) die Partie komplett, woraufhin die Nerven bei den Gästen blank lagen: Max Ota (65.) musste nach einer Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vorzeitig duschen gehen. In Überzahl schraubte Lennart Steckel (78.) das Ergebnis weiter in die Höhe, bevor Steven Schultz (80.) seinen Fehlschuss wiedergutmachte und für eine hochspannungsvolle Schlussphase sorgte. Ein leidenschaftlicher Heimsieg des Willens!
FC Kremmen 1920 – SV Glienicke/Nordbahn 2:0
Ein souveräner Auftritt der Kremmener vor 84 Zuschauern, die von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit ließen. Bereits in der 7. Minute behielt Patrick Breyer die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter eiskalt zur frühen Führung. Die Hausherren blieben hungrig und legten durch Philip Degener (22.) nach einem leidenschaftlichen Spielzug schnell nach. In der Folge verteidigte Kremmen den Vorsprung mit viel Herz und taktischer Disziplin, während die Gäste aus Glienicke/Nordbahn trotz aller Bemühungen kein Mittel gegen die stabile Defensive fanden. Ein verdienter Erfolg, der durch pure Konsequenz in der Anfangsphase gesichert wurde.
SpG Lichterfelde/Finow – FSV Fortuna Britz 90 abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
FSV Basdorf – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 0:1
Ein nervenaufreibendes Geduldsspiel, das vor 62 Zuschauern bis tief in die zweite Halbzeit auf Messers Schneide stand. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften verbissen um jeden Zentimeter Rasen. Die Erlösung für die Gäste aus Leegebruch folgte schließlich in der 69. Minute, als Eric Moldenhauer mit einer Energieleistung den entscheidenden Treffer markierte. Basdorf warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch mit unbändigem Siegeswillen retteten die Blau-Weißen den knappen Vorsprung über die Zeit. Ein Sieg der Moral in einem echten Fußballkrimi.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 3:0
Die William-Pranga-Festspiele begeisterten die 46 Zuschauer in Ahrensfelde! Mit einem berauschenden Auftritt legte William Pranga (18.) den Grundstein für den Erfolg und erhöhte noch vor der Pause per Foulelfmeter (41.) auf 2:0. Die Ahrensfelder Reserve spielte sich in einen Rausch, den Olivier-Bach Phan (64.) mit dem dritten Treffer des Tages krönte. Für die Gäste aus Oranienburg wurde es ein Nachmittag zum Vergessen, der in der 82. Minute durch eine Rote Karte für Michael Stein seinen traurigen emotionalen Tiefpunkt fand. Eine Machtdemonstration voller Spielfreude.
SG Grün-Weiß Bärenklau – SV Eintracht Bötzow 3:4
Was für ein epischer Schlagabtausch vor 74 Zuschauern, der erst in der Nachspielzeit entschieden wurde! Daniel Hirmke (8.) brachte Bärenklau früh in Front, doch Lion Eemers (45.+2) glich mit dem Pausenpfiff unter riesigem Jubel aus. Nach dem Wechsel schien Bärenklau durch einen Doppelschlag von Daniel Hirmke (57.) und Steven Henry Wolff (62.) bereits wie der sichere Sieger. Doch Bötzow bewies ein unglaubliches Kämpferherz: Benjamin Alessandro Konrad (74.) blies zur Aufholjagd, bevor Alexander Schütze (79.) den Ausgleich markierte. In einer dramatischen Nachspielzeit wurde Alexander Schütze (90.+2) endgültig zum Helden, als er mit seinem zweiten Treffer den Wahnsinn perfekt machte. Ein Spiel für die Geschichtsbücher voller Leidenschaft!
SpG Hennickendorf/Rehfelde – Storkower SC 1:3
Ein Nachmittag voller Leidenschaft vor 65 Zuschauern, an dem der Storkower SC echtes Kämpferherz bewies. Zunächst sah es blendend aus für die Hausherren, als Thomas Schlag (23.) mit viel Entschlossenheit zur Stelle war und die Führung markierte, was den Heimanhang in helle Aufregung versetzte. Doch die Gäste zeigten sich völlig unbeeindruckt von diesem Rückschlag und bliesen zur Gegenattacke. Nico Schorisch (38.) sorgte mit seinem Ausgleichstreffer für neuen Mut, bevor derselbe Nico Schorisch (45.) die Partie mit einem hochemotionalen Treffer noch vor dem Pausenpfiff komplett drehte. In der zweiten Halbzeit warf die Spielgemeinschaft alles in die Waagschale, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive der Gäste stand sicher. Riccardo Pathe (73.) sorgte schließlich für die endgültige Entscheidung und krönte eine starke Mannschaftsleistung mit dem dritten Treffer. Ein Sieg des unbändigen Willens, der den Storkower SC jubeln ließ.
FC Union Frankfurt – MTV 1860 Altlandsberg abg.
Das Spiel wurde abgesagt.
