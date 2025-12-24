Eintracht Bötzow: „Die Auswärtsschwäche macht mir sehr zu schaffen“

Trainer Dennis Wahl von Eintracht Bötzow aus der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim äußert sich im FuPa-Teamcheck zur kurzen Winterpause, zur starken Heimserie bei gleichzeitiger Auswärtsschwäche, zu personellen Abgängen und zu klaren Zielen für die Rückrunde.

Die Winterpause fällt bei Eintracht Bötzow überschaubar aus. „Wir machen lediglich zwischen den Feiertagen Pause.“ Um den Fitnesszustand hochzuhalten, bleibt das Team aktiv. „Wir gehen sonst 1x die Woche in die Halle und trainieren 1x die Woche, je nach Witterung, auf unserem kleinen Kunstrasen.“ Dennis Wahl ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Damit alle fit bleiben und sich die Frauen nicht an ihre Männer gewöhnen.“ Zwei Termine stechen besonders heraus. „Unsere Highlights sind das eigene Hallenturnier am 10.01.2026 und die Hallenkreismeisterschaft am 25.01.2026.“

Die Zielsetzung für die Saison war klar formuliert. „Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir uns gegenüber der vergangenen Saison verbessern und dies ist uns gelungen.“ Gleichzeitig benennt Wahl ein klares Ungleichgewicht. „Allerdings haben wir auswärts nur einen Sieg eingefahren und die restlichen Spiele in der Fremde verloren.“ Die Heimspiele verliefen deutlich erfolgreicher. „In der Heimtabelle sind wir Zweiter und darauf lässt sich aufbauen.“

Positiv hebt er zudem die Rahmenbedingungen hervor. „Wir hatten über das gesamte Jahr eine sehr gute Trainingsbeteiligung und sind von schwerwiegenden Verletzungen verschont geblieben.“ Eine Ausnahme gab es dennoch. „Ein Spieler hat sich sowohl das Kreuzband als auch den Meniskus gerissen.“ Die Präventionsarbeit zahlt sich aus. „Wir arbeiten am Training viel an Verletzungsprävention insbesondere im Kniebereich und das zahlt sich aus.“

Umschaltspiel, Standards und Integration

Sportlich sieht der Trainer mehrere Stärken. „Unsere Heimstärke und das Umschaltspiel haben uns oftmals die nötigen Punkte gesichert.“ Auch ruhende Bälle bleiben ein Faktor. „Auch bei den Standards sind wir weiterhin gefährlich.“ Besonders zufrieden zeigt sich Wahl mit der Kaderentwicklung. „Was ich hervorheben möchte ist die Integration der neuen Spieler.“ Dabei nennt er beide Ebenen. „Sowohl menschlich als auch sportlich haben sich die Neuzugänge von extern aber auch aus der A-Jugend gut eingegliedert.“

Auswärtsschwäche als größtes Problem

Trotz bekannter Bedingungen bleibt ein Punkt ungelöst. „Die Auswärtsschwäche macht mir als Trainer sehr zu schaffen.“ Die Ursachen liegen für ihn nicht im Umfeld. „Die meisten Gegner und Plätze kennen wir.“ Umso unverständlicher sei es, „und trotzdem schaffen wir es nicht dort unsere Leistung abzurufen.“

Ziel: einstelliger Tabellenplatz

Für die Rückrunde bleibt der Anspruch klar formuliert. „Wir wollen weiterhin den einstelligen Tabellenplatz festigen und das Ergebnis der Vorsaison verbessern.“

Abgänge aus beruflichen und familiären Gründen

Im Kader stehen Veränderungen an. „Leider verlassen uns Fredo Sudfeld und Lennert Schwach in Richtung Berlin.“ Die Gründe sind nachvollziehbar. „Beide wohnen in Berlin und die Fahrten insbesondere Vereinbarkeit mit der Familie und der Arbeit lassen sich nicht mehr gewährleisten.“ Zudem gibt es einen weiteren Abgang. „Marvin Nikov wird uns in Richtung Ü35 von Hennigsdorf verlassen.“

Favoriten oben, enger Kampf unten

Im Titelrennen sieht Wahl klare Verhältnisse. „Ich denke, dass sich Kremmen das nicht mehr nehmen lassen wird.“ Die Gründe liegen für ihn auf der Hand. „Sie haben eine unheimliche Offensive und kommen über eine mannschaftliche Geschlossenheit.“ Er schränkt jedoch ein. „Aber die Truppe aus Lichterfelde/Finow sollte man nicht abschreiben.“ Für ihn ist klar: „Die beiden machen das da oben unter sich aus.“

Im Tabellenkeller erwartet er Bewegung. „Unten wird es ein wenig enger.“ Besonders kritisch sieht er die Lage eines Teams. „Sollte sich im Winter in Leegebruch nichts ändern, werden die Jungs dort in die Kreisliga runtergehen.“ Er verweist auf die Vorsaison. „Letzte Saison sind sie schon sportlich abgestiegen und haben es nur aufgrund des Rückzuges von Hennigsdorf 2 geschafft die Klasse zu halten.“ Einen weiteren Kandidaten nennt er ebenfalls. „Als zweiten Absteiger sehe ich Ahrensfelde oder Grüneberg, da sie bisher noch nicht so in der Liga angekommen sind.“