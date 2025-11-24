Eintracht Bötzow beeindruckt, SG Müncheberg im 12:0-Torrausch

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SpG Lichterfelde/Finow – FSV Bernau II 0:2
Bernau II zeigt einen abgeklärten Auswärtsauftritt und erwischt die Gastgeber eiskalt. Bereits in der 9. Minute bringt Dominik Keß die Gäste in Führung und sorgt früh für Sicherheit im Spiel des FSV. Lichterfelde/Finow bemüht sich danach um Kontrolle, findet aber kaum Wege durch die kompakte Defensive der Bernauer. Die Partie bleibt lange offen, bis Fabian Buckow in der 90.+6 Minute den Auswärtssieg endgültig sichert.
FC Kremmen 1920 – SG Einheit Zepernick 1925 II abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – TSG Fortuna 21 Grüneberg 3:3
Ein wahres Torfestival, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Oranienburg legt einen Traumstart hin: Amala Diomade trifft in der 12. Minute, und Jannik Schönrock legt mit einem Doppelpack in der 16. und 20. Minute nach – ein früher 3:0-Vorsprung, der das Spiel vermeintlich entscheidet. Doch Grüneberg zeigt enorme Moral. Nach dem Anschlusstreffer von Konstantin Kramer in der 53. Minute wird die Partie hektisch. Lucas Heidel verkürzt in der 78. Minute weiter und macht das Spiel wieder völlig offen. In der 90.+3 Minute fällt tatsächlich noch der Ausgleich durch Pascal Heidel. Ein furioses Comeback, das den Gästen einen hart erarbeiteten Punkt beschert.
SV Eintracht Bötzow – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 7:1
Bötzow liefert einen überragenden Offensivauftritt ab und lässt Leegebruch kaum Luft zum Atmen. Benjamin Alessandro Konrad eröffnet in der 11. Minute, Marvin Haase erhöht in der 16. Minute, und Niklas Schulz trifft in der 32. Minute – ein klarer Zwischenstand zur Pause. Nach dem Seitenwechsel geht das Offensivfeuerwerk weiter: Weitere Treffer folgen durch Benjamin Alessandro Konrad (47., 54.), Niklas Schulz (61.) und Jannik Morten (73.). Leegebruch trifft erst spät durch Steven Richter in der 81. Minute, kann aber an der dominanten Vorstellung der Gastgeber nichts mehr ändern. Ein beeindruckendes 7:1.
SV Grün-Weiß Bergfelde – FSV Basdorf 2:2
Ein spannendes Duell, bei dem beide Teams ihre starken Phasen haben. Basdorf erwischt den besseren Start und geht in der 14. Minute durch Jason Eißrich in Führung. Bergfelde antwortet jedoch schnell: Philip Opitz verwandelt in der 28. Minute einen Handelfmeter. Nur drei Minuten später schiebt Max Prollius für Basdorf wieder ein. Die Gastgeber bleiben aber hartnäckig und kommen in der 76. Minute durch Julian Baersch zum Ausgleich.
FSV Fortuna Britz 90 – FC Falkenthaler Füchse 1994 0:1
In einer intensiven und defensiv geprägten Partie entscheiden Kleinigkeiten. Beide Teams stehen kompakt, doch die entscheidende Aktion des Tages gehört den Gästen: Max Schläwicke trifft in der 82. Minute und sorgt damit für den Auswärtssieg. Britz versucht in den Schlussminuten alles, findet jedoch keinen Weg mehr durch die gegnerische Abwehr.
Löwenberger SV – SG Grün-Weiß Bärenklau abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SV Glienicke/Nordbahn – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 3:1
Glienicke präsentiert sich spielbestimmend und geht in der 17. Minute durch Marek Schroller verdient in Führung. Aurel Hameister erhöht in der 35. Minute auf 2:0 und verschafft seiner Mannschaft eine komfortable Ausgangslage. Nach der Pause verkürzt Patrick Hilliger in der 48. Minute, wodurch das Spiel noch einmal an Spannung gewinnt. Doch Glienicke bleibt konzentriert: Branko Trifunovic sorgt in der 76. Minute für die Entscheidung.
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – BSG Pneumant Fürstenwalde abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SpG Tauche/Ahrensdorf – VfB Steinhöfel 3:0
Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte sorgt Tim Liske in der 44. Minute für das wichtige 1:0 kurz vor dem Pausenpfiff. Nach Wiederanpfiff spielen die Gastgeber befreiter auf: Fabian Laske erhöht in der 52. Minute. Steinhöfel findet kaum Antworten auf die zunehmende Dominanz der SpG, die in der 88. Minute erneut durch Tim Liske zuschlägt. In der 80. Minute bietet sich sogar die Chance zum 4:0, doch Christian Grahlow scheitert per Foulelfmeter. Ein überzeugender Auftritt des Heimteams.
SG Müncheberg – SG Hangelsberg 47 12:0
Ein Spiel, das von Anfang an in nur eine Richtung läuft. Maximilian Meyer eröffnet in der 3. Minute und legt in der 11. Minute nach. Collin-Matthias Gathow übernimmt anschließend die Bühne und trifft in der 19., 22., 30. und erneut in der 38. Minute – ein überragender Viererpack. Markus Felker erzielt in der 37. Minute ebenfalls ein Tor. Noch vor der Pause fällt damit ein erdrückender Zwischenstand. Auch im zweiten Durchgang bleibt Müncheberg torhungrig: Tobias Reiche (43.), Moritz Schulze (54.), Kai Lukas Deutschmann (57.), Nico Helm (72.) und Fabian Hirsch (89.) bauen das Ergebnis bis zum 12:0 aus.
SpG Hennickendorf/Rehfelde – Storkower SC abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SV Rot-Weiß Reitwein – FC Union Frankfurt 4:0
Reitwein zeigt eine starke Teamleistung und lässt Union Frankfurt kaum Chancen. Arsalan Mohamadi trifft in der 20. Minute zum 1:0 und bringt sein Team auf Kurs. Andy Wegener erhöht in der 30. Minute, bevor Michel Schadow in der 49. Minute nachlegt. Union versucht, offensiv Akzente zu setzen, doch Reitwein verteidigt stabil und bleibt selbst gefährlich. In der 80. Minute sorgt Abdullah Eksici für das 4:0.
SG 47 Bruchmühle – SV 1919 Woltersdorf 4:3
Bruchmühle liefert ein packendes Spiel ab, das bis in die Schlussminute hochspannend bleibt. Devrig Hemberger bringt die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung. Doch Woltersdorf dreht das Spiel binnen kurzer Zeit: Philipp Karras (17.) und Charly Benedikt Huppert (29.) stellen auf 1:2. Kurz vor der Pause sorgt Tom Stemmer in der 45. Minute für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel bleibt Bruchmühle am Drücker: Maurice Wilhelm trifft in der 54. Minute zum 3:2. Woltersdorf gibt sich jedoch nicht geschlagen und gleicht in der 87. Minute durch Stephan Mönke aus. Doch Bruchmühle kontert spät: Leon Menning erzielt in der 90. Minute das viel umjubelte 4:3. Ein emotionales, intensives Spiel mit einem Last-Minute-Sieg für die Gastgeber.
FC Neuenhagen 1913 – MTV 1860 Altlandsberg 2:1
Neuenhagen beginnt entschlossen und geht durch zwei Treffer von Connor Jason Pistor in der 23. und 44. Minute verdient mit 2:0 in Führung. Nach der Pause kommt Altlandsberg deutlich besser ins Spiel und verkürzt durch Tim Baum in der 69. Minute. Als Neuenhagens Mattes Rottstock in der 77. Minute Gelb-Rot sieht, wird das Spiel noch einmal eng. Altlandsberg drückt in Überzahl, doch Neuenhagen verteidigt leidenschaftlich und bringt den Sieg über die Zeit.
FV Erkner 1920 II – FC Strausberg II 1:1
Eine taktisch geprägte Partie, in der beide Teams lange auf den entscheidenden Moment warten müssen. Strausberg erwischt ihn zuerst: Ole Kreißl trifft in der 73. Minute zur Führung. Erkner bleibt jedoch hartnäckig und kommt in der 88. Minute zum Ausgleich. Ein Remis, bei dem beide Mannschaften ihre starken Phasen hatten.
