Eintracht Bötzow beeindruckt, SG Müncheberg im 12:0-Torrausch

SpG Lichterfelde/Finow – FSV Bernau II 0:2

Bernau II zeigt einen abgeklärten Auswärtsauftritt und erwischt die Gastgeber eiskalt. Bereits in der 9. Minute bringt Dominik Keß die Gäste in Führung und sorgt früh für Sicherheit im Spiel des FSV. Lichterfelde/Finow bemüht sich danach um Kontrolle, findet aber kaum Wege durch die kompakte Defensive der Bernauer. Die Partie bleibt lange offen, bis Fabian Buckow in der 90.+6 Minute den Auswärtssieg endgültig sichert.

FC Kremmen 1920 – SG Einheit Zepernick 1925 II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – TSG Fortuna 21 Grüneberg 3:3

Ein wahres Torfestival, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Oranienburg legt einen Traumstart hin: Amala Diomade trifft in der 12. Minute, und Jannik Schönrock legt mit einem Doppelpack in der 16. und 20. Minute nach – ein früher 3:0-Vorsprung, der das Spiel vermeintlich entscheidet. Doch Grüneberg zeigt enorme Moral. Nach dem Anschlusstreffer von Konstantin Kramer in der 53. Minute wird die Partie hektisch. Lucas Heidel verkürzt in der 78. Minute weiter und macht das Spiel wieder völlig offen. In der 90.+3 Minute fällt tatsächlich noch der Ausgleich durch Pascal Heidel. Ein furioses Comeback, das den Gästen einen hart erarbeiteten Punkt beschert.

SV Eintracht Bötzow – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 7:1

Bötzow liefert einen überragenden Offensivauftritt ab und lässt Leegebruch kaum Luft zum Atmen. Benjamin Alessandro Konrad eröffnet in der 11. Minute, Marvin Haase erhöht in der 16. Minute, und Niklas Schulz trifft in der 32. Minute – ein klarer Zwischenstand zur Pause. Nach dem Seitenwechsel geht das Offensivfeuerwerk weiter: Weitere Treffer folgen durch Benjamin Alessandro Konrad (47., 54.), Niklas Schulz (61.) und Jannik Morten (73.). Leegebruch trifft erst spät durch Steven Richter in der 81. Minute, kann aber an der dominanten Vorstellung der Gastgeber nichts mehr ändern. Ein beeindruckendes 7:1.

SV Grün-Weiß Bergfelde – FSV Basdorf 2:2

Ein spannendes Duell, bei dem beide Teams ihre starken Phasen haben. Basdorf erwischt den besseren Start und geht in der 14. Minute durch Jason Eißrich in Führung. Bergfelde antwortet jedoch schnell: Philip Opitz verwandelt in der 28. Minute einen Handelfmeter. Nur drei Minuten später schiebt Max Prollius für Basdorf wieder ein. Die Gastgeber bleiben aber hartnäckig und kommen in der 76. Minute durch Julian Baersch zum Ausgleich.

FSV Fortuna Britz 90 – FC Falkenthaler Füchse 1994 0:1

In einer intensiven und defensiv geprägten Partie entscheiden Kleinigkeiten. Beide Teams stehen kompakt, doch die entscheidende Aktion des Tages gehört den Gästen: Max Schläwicke trifft in der 82. Minute und sorgt damit für den Auswärtssieg. Britz versucht in den Schlussminuten alles, findet jedoch keinen Weg mehr durch die gegnerische Abwehr.

Löwenberger SV – SG Grün-Weiß Bärenklau abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SV Glienicke/Nordbahn – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 3:1

Glienicke präsentiert sich spielbestimmend und geht in der 17. Minute durch Marek Schroller verdient in Führung. Aurel Hameister erhöht in der 35. Minute auf 2:0 und verschafft seiner Mannschaft eine komfortable Ausgangslage. Nach der Pause verkürzt Patrick Hilliger in der 48. Minute, wodurch das Spiel noch einmal an Spannung gewinnt. Doch Glienicke bleibt konzentriert: Branko Trifunovic sorgt in der 76. Minute für die Entscheidung.