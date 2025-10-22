Eintracht Bielefeld will gegen SC Bielefeld zurückschlagen

Bielefeld. Wenn die beiden Topteams TuS Eintracht Bielefeld und SC Bielefeld 04/26 aufeinandertreffen, ist Hochspannung garantiert. Am kommenden Spieltag erwartet die Zuschauer ein echtes Bielefelder Fußballfest – mit Leidenschaft, Tempo und der Frage: Wer bleibt der ärgste Verfolger von Spitzenreiter SV Ubbedissen 09?

Nach der bitteren 3:4-Niederlage in Ubbedissen hat die Eintracht noch etwas gutzumachen. „Wir haben in der Schlussphase den Faden verloren, aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Jetzt wollen wir eine Reaktion zeigen“, lautet die klare Ansage aus dem Eintracht-Lager. Das Team um Janice Theresia Schütterow und Alina Weber will vor heimischer Kulisse von Beginn an Druck machen und die eigenen Fans mitreißen.

Doch der SC Bielefeld 04/26 kommt mit breiter Brust. Die Mannschaft spielt bislang eine starke Saison, steht mit 16 Punkten aus sieben Spielen voll im Soll und hat vor allem defensiv beeindruckt – gerade einmal fünf Gegentore sprechen für sich. Offensiv sorgt das Team mit schnellem Umschaltspiel und präzisem Passspiel immer wieder für Gefahr.