Eintracht Bielefeld überzeugt mit Ballbesitz

– Foto: Peter Schildmann

Das Spiel begann mit klarer Ballkontrolle von Eintracht Bielefeld. Von der Defensive bis in die Offensive traf das Team die richtigen Entscheidungen und zeigte von Beginn an ein strukturiertes Aufbauspiel. Der Gegner TuS Ost versuchte mit organisiertem Pressing Druck auszuüben, doch die Mannschaft von Trainer Eleftherios Koutsaliaris präsentierte sich selbstbewusst, taktisch diszipliniert und hervorragend eingestellt.



Trotz der spielerischen Überlegenheit ging TuS Ost bereits in der 9. Minute durch Manuel Ptozsek nach einem schnellen Konter mit 0:1 in Führung. Eintracht blieb jedoch ruhig, hielt am Ballbesitzspiel fest und wurde schnell belohnt: Nach starken Kombinationen über die rechte Seite, eingeleitet von Ozan Balaban, erzielte Vasilios Moumos den verdienten Ausgleich.

Nur eine Minute später war es erneut Balaban mit einer präzisen Flanke, die Marc Bernhard per Kopf zur 2:1-Führung verwertete. Eintracht dominierte weiterhin mit strukturiertem Passspiel, hoher Spielkontrolle und klarer taktischer Linie. Nach einer starken Aktion über die linke Seite von Antonio Staita führte eine scharfe Hereingabe zum Eigentor und damit zum 3:1.

Mit großer Selbstsicherheit erspielte sich Eintracht weitere Chancen zwei Abschlüsse verfehlten nur knapp das Tor. TuS Ost verkürzte zwar auf 3:2, ohne jedoch die Kontrolle des Spiels wirklich zu übernehmen.

In der 70. Minute holte Edvin Kapetanovic einen Elfmeter heraus, vergab jedoch die Möglichkeit zur Vorentscheidung.