Eintracht Bielefeld: Trainer verlängert ligaunabhängig

Mitten im intensiven Aufstiegskampf setzt Tomislav Tadic ein starkes Zeichen und verlängert seinen Vertrag ligaunabhängig für die kommende Spielzeit. Für Tommy war früh klar: "Die gemeinsame Vision soll weiterleben."

Nach mehreren Gesprächen war es Tommy als Trainer besonders wichtig, ein klares Signal zu setzen, Vertrauen zu zeigen und den eingeschlagenen Vereinsweg mit voller Überzeugung weiterzugehen und gemeinsam zu realisieren.

