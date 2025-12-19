Eintracht Bielefeld: Trainer verlängert ligaunabhängig

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mitten im intensiven Aufstiegskampf setzt Tomislav Tadic ein starkes Zeichen und verlängert seinen Vertrag ligaunabhängig für die kommende Spielzeit. Für Tommy war früh klar: "Die gemeinsame Vision soll weiterleben."
Nach mehreren Gesprächen war es Tommy als Trainer besonders wichtig, ein klares Signal zu setzen, Vertrauen zu zeigen und den eingeschlagenen Vereinsweg mit voller Überzeugung weiterzugehen und gemeinsam zu realisieren.