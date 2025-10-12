– Foto: Peter Schildmann

Eintracht Bielefeld II gegen Sennestadt endet mit gerechtem Remis Türkgücü Sennestadt – TuS Eintracht Bielefeld II 1:1 (1:1)
Zuschauer: ca. 150

Das Spitzenspiel der Liga zwischen Türkgücü Sennestadt und TuS Eintracht Bielefeld II hielt, was es versprach. Vor rund 150 Zuschauern entwickelte sich eine intensive und hochklassige Partie, in der beide Teams zeigten, warum sie ganz oben in der Tabelle stehen.

Türkgücü erwischte den besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Serhad Karavil mit 1:0 in Führung. Doch Eintracht Bielefeld II ließ sich davon nicht beeindrucken und glich in der 29. Minute durch Sascha Ansakov verdient zum 1:1 aus. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte wollten beide Mannschaften unbedingt den Sieg und suchten mutig den Weg nach vorne. Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, doch am Ende blieb es beim gerechten Remis. Eintracht-Trainer Tomislav Tadic zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: