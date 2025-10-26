Eintracht Bielefeld II feiert verdienten Heimsieg gegen SG OesterwegII

Nach der herben 1:5-Niederlage letzte Woche gegen VfL Schildesche zeigt das Team von Trainer Tomislav Tadic die richtige Antwort – und wie! 💪

Trotz großer Personalprobleme und einiger Spieler auf ungewohnten Positionen kämpft sich die Eintracht eindrucksvoll zum verdienten Heimsieg.

Von Beginn an zeigte die Eintracht eine engagierte Leistung. Bereits in der 10. Minute ging Eintracht durch ein Eigentor mit 1:0 in Führung. Nach der Pause legte Sascha Ansakov (48.) nach, ehe Basman Mazin Gavan (61.) mit dem 3:0 scheinbar alles klar machte. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Marino Bilic (68.) und Jannik Schmidt (70.) brachten Oesterweg II nochmal auf 3:2 heran. Nur zwei Minuten später sorgte jedoch Arteme Yaremich (72.) mit dem 4:2 für die endgültige Entscheidung.