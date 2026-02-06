Eintracht beweist Moral

– Foto: TuS Eintracht

In einem intensiven Testspiel bei den Sportfreunden Sennestadt hat der TuS Eintracht Bielefeld am Donnerstagabend ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Auf dem Kunstrasenplatz an der Travestraße zeigten beide Teams eine engagierte Frühform, wobei die Eintracht zweimal einen Rückstand wettmachen musste.

Früher Schock und prompte Antwort

Die Partie startete ungünstig für die Gäste aus Bielefeld. Bereits in der 18. Minute nutzte Moritz Lusch eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Eintracht zur Führung für Sennestadt. Doch das Team von der Königsbrügge schüttelte sich nur kurz: Nach einer schönen Kombination über die Außenbahn landete der Ball bei Chris Dennis Böhme, der in der 24. Minute eiskalt zum 1:1-Pausenstand einschob.

Turbulente Schlussphase

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen, allerdings mit leichten Vorteilen für die Hausherren in Sachen Chancenverwertung. In der 64. Minute war es Lawin Celik, der die Sportfreunde erneut in Front brachte. Die Eintracht warf in der Schlussviertelstunde alles nach vorne und bewies den längeren Atem.