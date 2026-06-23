Eintracht Bennungen zeigt große Moral, unterliegt aber knapp mit 2:3

Bei guten Bedingungen und vor 85 Zuschauern im Sportpark Hölzchen in Hettstedt begann die Partie zunächst ausgeglichen. Bennungen stand kompakt, arbeitete engagiert gegen den Ball und versuchte, über schnelle Angriffe selbst gefährlich zu werden. Beide Mannschaften gingen konzentriert zu Werke, denn für die Spieler war sofort zu merken, dass es in diesem Spiel um einen Titel ging.

Im Finale des B-Jugend-Pokals musste sich der SV Eintracht Bennungen dem VfB 1906 Sangerhausen II nach einem spannenden und umkämpften Spiel knapp mit 2:3 geschlagen geben. Trotz eines zwischenzeitlichen 0:3-Rückstands bewies die Mannschaft aus Bennungen eine starke Moral, kämpfte sich in der Schlussphase eindrucksvoll zurück und machte das Endspiel bis zum Abpfiff noch einmal richtig spannend.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Sangerhausen den besseren Start. In der 46. Minute erhöhte Elias Alois Nagy auf 0:2. Bennungen musste nun mehr riskieren, wodurch sich für den Gegner zusätzliche Räume ergaben. In der 60. Minute gelang Hendrik Florian Ziegler schließlich das 0:3. Zu diesem Zeitpunkt schien die Entscheidung bereits gefallen zu sein.

Der VfB Sangerhausen II konnte im Laufe der ersten Halbzeit jedoch etwas mehr Druck entwickeln. In der 38. Minute fiel dann der erste Treffer der Partie. Nick Werner Hermann brachte Sangerhausen mit 0:1 in Führung. Für Bennungen war das ein Rückschlag kurz vor der Pause, dennoch ließ sich die Eintracht nicht aus dem Konzept bringen und versuchte weiterhin, mutig nach vorn zu spielen.

Doch die Bennunger Mannschaft zeigte genau in dieser schwierigen Phase ihren großen Charakter. Statt die Köpfe hängen zu lassen, kämpfte sich die Eintracht zurück in die Begegnung. Mit mehr Mut im Spiel nach vorn, hoher Laufbereitschaft und dem festen Willen, sich im Finale nicht kampflos geschlagen zu geben, setzte Bennungen Sangerhausen zunehmend unter Druck.

In der 73. Minute wurde dieser Einsatz belohnt: Elias-Collin Albat traf zum 1:3 und brachte die Hoffnung zurück. Nur zwei Minuten später sorgte Julian Cedric Albrecht mit seinem Treffer zum 2:3 für eine dramatische Schlussphase. Plötzlich war das Finale wieder vollkommen offen, und die Bennunger Zuschauer durften noch einmal auf den Ausgleich hoffen.

In den letzten Minuten warf Bennungen alles nach vorn. Die Mannschaft drängte auf das 3:3, gewann wichtige Zweikämpfe und versuchte, den VfB immer wieder unter Druck zu setzen. Sangerhausen verteidigte jedoch mit großem Einsatz und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Ende stand zwar eine bittere 2:3-Niederlage, doch die Bennunger Mannschaft kann stolz auf ihre Leistung sein. Besonders die Aufholjagd nach dem 0:3 zeigte, wie viel Leidenschaft, Zusammenhalt und Kampfgeist in diesem Team steckt. Auch wenn der Pokal am Ende an den VfB 1906 Sangerhausen II ging, hat sich die Eintracht Bennungen im Finale hervorragend präsentiert und bis zur letzten Minute alles für den Erfolg gegeben.

Viel Zeit zum Hadern bleibt allerdings nicht, denn bereits am kommenden Samstag, den 27. Juni 2026, steht die nächste wichtige Aufgabe an. Im Qualifikationsspiel für den Landespokal trifft die Eintracht Bennungen auf den MSV Eisleben. Trotz der Kreispokalniederlage will das Team die positiven Aspekte aus dem Finale mitnehmen und mit neuer Energie in dieses entscheidende Spiel gehen.

Die Mannschaft hat gegen Sangerhausen bewiesen, dass sie auch nach Rückschlägen nicht aufgibt. Genau dieser Kampfgeist soll nun gegen Eisleben wieder auf den Platz gebracht werden. Mit einer konzentrierten Leistung, großem Einsatz und der Unterstützung der Zuschauer möchte Bennungen die Qualifikation für den Landespokal schaffen und sich für die starke Saison belohnen.