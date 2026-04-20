Eintracht Bennungen verspielt eine lange Führung in der Nachspielzeit

Die Partie begann mit Vorteilen für die Gäste, Bennungen war in den ersten 30 Minuten das unterlegene Team. Erst danach fand die Eintracht besser ins Spiel und setzte eigene Akzente.

Eintracht Bennungen muss sich nach einer bitteren Schlussphase mit einem Unentschieden gegen Anhalt Sangerhausen begnügen. Nach einer wechselhaften Partie und der zwischenzeitlichen Führung reichte es am Ende nicht zum Sieg – ein spätes Gegentor in der Nachspielzeit besiegelte die Punkteteilung.

Mit dem Treffer kippte das Spiel etwas zugunsten der Eintracht, die bis zur Pause mutiger auftrat, ohne jedoch nachlegen zu können.

In der 35. Minute folgte dann die Führung: Ein langer Ball über die Abwehrkette wurde verlängert und landete bei Nico Albat, der per Direktabnahme sehenswert zum 1:0 traf.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Bennungen verbessert und hatte die große Chance zur Vorentscheidung, ließ diese jedoch ungenutzt. Im weiteren Verlauf nahm der Druck von Anhalt Sangerhausen zu.

Beide Teams reagierten mit Wechseln: Bei Anhalt Sangerhausen kamen unter anderem Zakaria Alahmad, Maik Schmidt und später auch Torschütze Romuald Legrand Gassam ins Spiel. Auf Seiten der Eintracht wurden Philip Schmidt und Eric Einicke eingewechselt.

Bennungen zog sich in der Schlussphase zunehmend zurück und überließ den Gästen mehr Spielanteile. Ein Treffer nach einer Ecke wurde wegen Torhüterbehinderung aberkannt – ein deutliches Warnsignal für die Eintracht.

In der Nachspielzeit fiel schließlich der Ausgleich: In der 90.+2 Minute traf Romuald Legrand Gassam nach Vorarbeit von Maik Schmidt zum 1:1.

Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie. Für Bennungen bleibt ein enttäuschendes Ergebnis, nachdem man sich nach schwachem Beginn gesteigert hatte, die Führung jedoch nicht über die Zeit bringen konnte.

Tabellensituation und Ausblick:

Durch das Unentschieden bleibt Eintracht Bennungen im Tabellenmittelfeld und rangiert aktuell auf Platz 7 mit 22 Punkten. Der Abstand nach oben ist weiterhin überschaubar, gleichzeitig ist das Feld nach unten eng – jeder Punktverlust kann sich bemerkbar machen.

Am kommenden Spieltag wartet mit der SG Berga/Uftrungen ein Gegner aus dem unteren Tabellenbereich. Hier steht Bennungen unter Zugzwang, um sich weiter im gesicherten Mittelfeld zu stabilisieren.

Auch für Anhalt Sangerhausen steht ein wichtiges Spiel an: Gegen Holdenstedt geht es im direkten Duell um wichtige Punkte im Tabellenkeller.