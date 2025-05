Eintracht Baunatal verspielt Meisterschaft in Vaake

Es war alles angerichtet für den großen Wurf, doch Eintracht Baunatal hat am letzten Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 eine komfortable Ausgangsposition leichtfertig verspielt. Durch ein 1:3 (1:1) bei der kampfstarken SG Reinhardshagen und den gleichzeitigen 8:2-Erfolg von Calden/Meimbressen gegen den SV Kaufungen 07 rutschte das Team von Jörg Reith auf Rang zwei ab – und muss nun den Umweg über die Relegation nehmen. Reinhardshagen hingegen belohnte sich mit einem leidenschaftlichen Auftritt und setzte mit einem Heimsieg zum Abschluss ein Ausrufezeichen.

Die Gäste aus Großenritte begannen druckvoll und kamen bereits nach sieben Minuten zur ersten guten Gelegenheit durch Dannhauer. Auch in der Folge bestimmte Baunatal das Geschehen, verpasste aber mehrfach den Lohn: Bestmann scheiterte nach einem Konter frei an Becker (24.) und Wieczorek fehlte im Abschluss die Konsequenz (30.). Stattdessen schlug Reinhardshagen eiskalt zu: Nach einem Ballgewinn scheiterte Bisevac zunächst an Schminke, ehe Salomon im Nachsetzen zum 1:0 traf (35.). Die Eintracht antwortete jedoch umgehend – Leck stocherte eine Ecke über die Linie (38.).