Eintracht Baunatal enteilt der Konkurrenz – WBO siegt deutlich

Der SV Kaufungen 07 setzte sich in Weidenhausen mit 2:0 durch. Tobias Boll brachte die Gäste früh in Führung (5.), Ole Wied sorgte in der 75. Minute für die Entscheidung. Weidenhausen zeigte eine engagierte Defensivleistung, blieb offensiv jedoch harmlos.

Grebenstein wahrt Relegationschancen