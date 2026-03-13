Eintracht Bamberg: Jan Gerlein nicht mehr Trainer

Jan Gerleins Zeit beim FC Eintracht Bamberg ist zu Ende – Foto: Werner Franken

Nach gut dreieinhalb Jahren Zusammenarbeit gehen der FC Eintracht Bamberg und Jan Gernlein sowie Co-Trainer Alex Grau künftig getrennter Wege. Mit dieser Entscheidung reagieren die Bamberger auf den enttäuschenden Start in die Frühjahrsrunde, in der aus drei Partien nur ein magerer Punkt heraussprang und somit der Kontakt zur Tabellenspitze verloren ging.

"Wir sind in diese Rückrunde mit hohen Zielen und Erwartungen gestartet. Und wir müssen ehrlich zu uns sein: wir haben diese nicht erfüllt", erklärt Bambergs Vorstandssprecher Sascha Dorsch. „Wir haben in dieser Woche in verschiedenen Runden mit dem Mannschaftsrat, dem Trainer und weiteren Verantwortlichen den Saisonverlauf reflektiert. Und sind zu der gemeinsamen Meinung gekommen, dass wir aktuell an einem Punkt angelangt sind, an dem wir eine Veränderung brauchen.“ Eine Veränderung, die in der Entscheidung mündete, die verbleibenden Saisonspiele in sportlich andere Hände zu legen. "Wir haben eine Entscheidung getroffen, die uns am Ende auch in der Seele wehtut. Jan in den letzten Jahren, aber auch Alex seit dieser Saison, haben hier viel Herzblut in ihre Arbeit gelegt. Gerade in den beiden Regionalligajahren hatten wir großartige Erfolge.“.

Für das Spiel gegen Großschwarzenlohe werden Individualtrainer Simon Schmoll und der verletzte Marc Reischmann die Bamberger anleiten. Wer in den letzten Spielen der laufenden Saison und in der neuen Saison bei den Bambergern an der Seitenlinie steht, will der FC Eintracht Bamberg demnächst bekannt geben.