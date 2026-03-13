Eintracht Bamberg: Jan Gerlein nicht mehr Trainer

Nach gut dreieinhalb Jahren Zusammenarbeit gehen der FC Eintracht Bamberg und Jan Gernlein sowie Co-Trainer Alex Grau künftig getrennter Wege. Mit dieser Entscheidung reagieren die Bamberger auf den enttäuschenden Start in die Frühjahrsrunde, in der aus drei Partien nur ein magerer Punkt heraussprang und somit der Kontakt zur Tabellenspitze verloren ging.
"Wir sind in diese Rückrunde mit hohen Zielen und Erwartungen gestartet. Und wir müssen ehrlich zu uns sein: wir haben diese nicht erfüllt", erklärt Bambergs Vorstandssprecher Sascha Dorsch. „Wir haben in dieser Woche in verschiedenen Runden mit dem Mannschaftsrat, dem Trainer und weiteren Verantwortlichen den Saisonverlauf reflektiert. Und sind zu der gemeinsamen Meinung gekommen, dass wir aktuell an einem Punkt angelangt sind, an dem wir eine Veränderung brauchen.“ Eine Veränderung, die in der Entscheidung mündete, die verbleibenden Saisonspiele in sportlich andere Hände zu legen. "Wir haben eine Entscheidung getroffen, die uns am Ende auch in der Seele wehtut. Jan in den letzten Jahren, aber auch Alex seit dieser Saison, haben hier viel Herzblut in ihre Arbeit gelegt. Gerade in den beiden Regionalligajahren hatten wir großartige Erfolge.“.
Für das Spiel gegen Großschwarzenlohe werden Individualtrainer Simon Schmoll und der verletzte Marc Reischmann die Bamberger anleiten. Wer in den letzten Spielen der laufenden Saison und in der neuen Saison bei den Bambergern an der Seitenlinie steht, will der FC Eintracht Bamberg demnächst bekannt geben.
Jan Gernlein fasst seine Zeit bei den „Domreitern“ mit den Worten zusammen: “Ich bedanke mich für die schöne gemeinsame Zeit, die in jedem Jahr aufs Neue einzigartig war. Der überraschende Aufstieg in die Regionalliga und der folgende Klassenerhalt, werden mir immer eine tolle Erinnerung bleiben. Danke an das Vertrauen der Vereinsführung, für die Ruhe in unruhigen Phasen, meine Trainerkollegen, das Betreuerteam und zu guter Letzt dem Herzstück des Vereins unserer Jugendabteilung, die einen herausragenden Job macht. Ein letzter Dank gilt allen Vereinen und Trainerkollegen der umliegenden Vereine, mit denen man die letzten Jahre stets positiv in Kontakt kommen durfte. Alles hat seine Zeit, meine endet nun hier.”