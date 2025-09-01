Kommen nach Bamberg: Delay Sports Berlin um Trainer und Ex-Profi Kevin Pannewitz (mit Baseball-Cap). – Foto: Frank Arlinghaus

Eintracht Bamberg geht neue Wege: Testspiel gegen Delay Sports Berlin Der Bayernligist bestreitet am 9. September ein Freundschaftsspiel gegen den Influencer-Klub, der auf Instagram 500.000 Follower hat und damit einer der reichweitenstärksten Amateurklubs Deutschlands ist Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord BZL Berlin-Staffel 2 FCE Bamberg Delay Sports

Der FC Eintracht Bamberg freut sich, ein Highlight für alle jungen Fußballfans in der Region und weit darüber hinaus anbieten zu können: Am Dienstag, den 9. September 2025, empfängt der Verein im heimischen Fuchs-Park-Stadion die Mannschaft von Delay Sports Berlin zu einem Freundschaftsspiel. Anstoß ist um 17 Uhr.

Delay Sports Berlin ist kein gewöhnlicher Fußballverein. Gegründet im Jahr 2021 von dem bekannten Streamer Elias Nerlich (alias "Eligella") und dem ehemaligen Profifußballer Sidney Friede, hat sich der Verein innerhalb kürzester Zeit zu einem der reichweitenstärksten Amateurklubs Deutschlands entwickelt. Mit über 500.000 Followern auf Instagram und einer enormen Präsenz auf Plattformen wie Twitch und YouTube erreicht Delay Sports vor allem eine junge Zielgruppe, die sich zunehmend für den Amateurfußball begeistert. Der Berliner Verein verfolgt das Ziel, den Amateurfußball durch digitale Reichweite und innovative Ansätze zu fördern. Dabei setzt Delay Sports auf eine enge Einbindung der Community, soziales Engagement – etwa durch das Tragen des Logos der Deutschen Krebshilfe auf den Trikots – und eine moderne Außendarstellung, die insbesondere Jugendliche anspricht.

Die Domreiter aus Bamberg messen sich am 9. September mit Delay Sports Berlin. – Foto: Tobias Schätzlein

Für den FC Eintracht Bamberg bietet dieses Spiel eine wertvolle Gelegenheit, sich einem neuen Publikum zu präsentieren und den Verein über die Region hinaus sichtbar zu machen. "Wir freuen uns auf ein sportlich interessantes Duell und auf die Begegnung mit einem Verein, der den Fußball auf ganz eigene Weise lebt und vermittelt", so Bambergs Sportlicher Leiter, Stefan Mohr. "Gerade für unsere Nachwuchsarbeit ist es spannend zu sehen, wie Fußball heute auch medial gedacht und vermittelt werden kann." Und noch ein drastisches Beispiel gibt Stefan Mohr zum Besten: "Während unsere Beiträge auf Instagramm sonst 500-800 Likes bekommen, hat unser Post zu Delay Sports über 10.000 Likes bekommen und wurde bis jetzt 489.000 Mal aufgerufen."