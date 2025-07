Eintracht Bamberg: Der Höhepunkt der Sommer-Vorbereitung steht an

Wieder Schützenfest oder Probleme gegen den Fünftligisten? Erster Gradmesser für die Löwen.

Für die Bamberger ist das Duell gegen die Sechziger aus München-Giesing zweifelsohne das Highlight der Sommervorbereitung. Die Transferoffensive der Löwen - unter anderem wurde Ex-Nationalspieler Kevin Volland verpflichtet - dürfte ihren Teil zu einem großen Zuschauerinteresse beitragen. Der Fokus der "Domreiter" liegt allerdings auf dem 19. Juli, wenn der Regionalliga-Absteiger in Coburg in die neue Saison der Bayernliga Nord startet. Was darf von der Elf von Coach Jan Gernlein, der auch nach dem Abstieg das Sagen hat, erwartet werden? FCE-Sportchef Stefan Mohr wirft einen Blick voraus: "Als Absteiger sind wir die Gejagten. Unser Ziel ist es, von Beginn an vorne mitzuspielen, deshalb nehmen wir jeden Gegner ernst und geben von Anpfiff an Vollgas – egal ob gegen Topteams oder Aufsteiger."

Und die Löwen? Die ließen bislang nichts anbrennen. 10:0 gegen den niederbayerischen Bezirksligisten TSV Grafenau, 14:0 gegen den oberbayerischen Kreisklassisten TSV Weyarn. Sportlich hatten die beiden ersten Testpartien wenig bis keine Aussagekraft. Gegen den Regionalliga-Absteiger dürfte das schon ein wenig anders werden. Präsentieren sich die Löwen weiter in Ballerlaune? Oder werden die Blauen gegen den Fünftligisten aus Oberfranken so ihre Probleme haben? Bis es richtig ernst wird, haben die Löwen noch ein bisschen länger Zeit als die Bamberger. Der TSV startet am 1. August mit der Auswärtspartie bei Rot-Weiß Essen in die neue Spielzeit der 3. Liga. Übrigens: Es gilt als verbrieft, dass die Sechziger in Bamberg erstmals mit den brandneuen Auswärtstrikots des neuen Ausrüsters "Joma" auftreten werden.