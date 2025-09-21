Eintracht Bad Kreuznach wartet weiter auf ersten Sieg

Eintracht-Keeper Felix Basting (vorn) verdient sich mit seiner guten Leitung ein Sonderlob. Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Wieder nichts mit dem ersten Dreier der Saison. Auch gegen die TuS Marienborn blieb die SG Eintracht Bad Kreuznach ohne Sieg, musste am Ende mit einem 2:2 (1:1) hochzufrieden sein. Als alles auf einen Auswärtssieg der Mainzer Vorstädter hinauszulaufen schien, machten sich die Einwechslungen von Eintracht-Coach Thorsten Effgen bezahlt. Edis Sinanovic leistete mit einem langen Ball die Vorarbeit, Yannik Wex setzte sich energisch gegen zwei Abwehrspieler durch und traf aus 15 Metern perfekt und unhaltbar für Keeper Patrick Stofleth ins vom Schützen aus gesehen linke untere Eck (90.).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Eintracht begann stark, ging schon mit der ersten Aktion und nach schönem Spielzug durch einen Abschluss von Jan Wingenter in Führung (2.). Auch in der Folge lief das Spiel vor allem in Richtung des TuS-Gehäuses. Levi Mukamba, der viel Betrieb über seine rechte Seite machte, hatte mehrfach den zweiten Treffer auf dem Fuß oder dem Kopf. Erst nach einer halben Stunde waren die Gäste besser im Spiel. Doch Felix Basting konnte sich sowohl gegen Joshua Klüber (30.) als auch gegen Luka Baljak (31.) behaupten. Dann waren wieder die Hausherren dran. Luca Chirivi (39.) hätte erhöhen können, David-Florin Molnar nach feinem Weiterleiten von Mukamba allein vor Stofleth fast müssen (43.). Sein Lupfer flog allerdings über den Kasten. Und dann kam, was kommen musste: Nach einem langen Ball über die Viererkette war Baljak frei und ließ Basting beim Ausgleichstreffer keine Abwehrchance (45.+2).

Mit Wiederbeginn wurde die Begegnung zu einer immer zäheren Angelegenheit. Stofleth blieb im gesamten zweiten Abschnitt beschäftigungslos. Die Eintracht fand offensiv bis zum Last-Minute-Tor so gut wie nicht mehr statt. Und weil auch die Gäste bis zur Schlussphase nicht gerade ein Offensivspektakel boten, sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld abspielte, kam bei einigen der etwa 110 Zuschauer unter dem Tribünendach leichter Unmut auf. Als wieder Baljak auf Flanke von Mateo Trapp zum 2:1 für die TuS einköpfte (85.), schien das Spiel gelaufen. Zumal derselbe Spieler eine weitere Möglichkeit vergab (87.) und der zurückgeeilte Mukamba auch noch einen 18 Meter-Heber von Michael Kohns von der Linie köpfte (88.).