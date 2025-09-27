Eintracht Bad Kreuznach sucht weiter die Erfolgsspur

Bad Kreuznach. Nur drei Niederlagen nach den ersten acht Saisonspielen in der Fußball-Verbandsliga. So, wie der Nachbar aus Hüffelsheim auch. Aber im Gegensatz zu der Elf vom Palmenstein eben immer noch keinen eigenen Dreier. Die stark ersatzgeschwächte SG Eintracht Bad Kreuznach ist noch auf der Suche nach der Erfolgsspur. Am Sonntag (15 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Thorsten Effgen beim SV Steinwenden in der Westpfalz gefordert. Die Elf von Spielertrainer Sascha Hammann wiederum konnte nach vielen Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn und entsprechend schwachem Start zuletzt den Schalter umlegen, einem 1:1 bei der TuS Marienborn ein klares 4:1 gegen Schlusslicht SV Morlautern folgen lassen. Rein nach den äußeren Voraussetzungen bahnt sich deshalb ein Duell auf Augenhöhe an.