Eintracht Bad Kreuznach sucht weiter die Erfolgsspur

Bad Kreuznach. Nur drei Niederlagen nach den ersten acht Saisonspielen in der Fußball-Verbandsliga. So, wie der Nachbar aus Hüffelsheim auch. Aber im Gegensatz zu der Elf vom Palmenstein eben immer noch keinen eigenen Dreier. Die stark ersatzgeschwächte SG Eintracht Bad Kreuznach ist noch auf der Suche nach der Erfolgsspur. Am Sonntag (15 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Thorsten Effgen beim SV Steinwenden in der Westpfalz gefordert. Die Elf von Spielertrainer Sascha Hammann wiederum konnte nach vielen Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn und entsprechend schwachem Start zuletzt den Schalter umlegen, einem 1:1 bei der TuS Marienborn ein klares 4:1 gegen Schlusslicht SV Morlautern folgen lassen. Rein nach den äußeren Voraussetzungen bahnt sich deshalb ein Duell auf Augenhöhe an.
Von der Spielanlage her und mit Blick auf die eigenen Ansprüche sind die Gastgeber vom Sonntag eine Mannschaft, die eigentlich im Mittelfeld der Tabelle stehen müsste. Bestes Beispiel war deren Partie bei Alemannia Waldalgesheim am vierten Spieltag. Da unterlag der SV zwar 0:3, die beiden entscheidenden Treffer fielen allerdings erst in der Schlussphase, als Steinwenden nach zwei Platzverweisen in doppelter Unterzahl agieren musste. Entsprechend gewarnt ist die SG an der Nahe. Effgen weiß genau, was auf seine Truppe zukommt.
Wieder mit von der Partie sein wird Kapitän Deniz Darcan. Der hat sich auch in seinem Urlaub ausgiebig mit der Situation und dem 2:2-Unentschieden am letzten Sonntag gegen die TuS Marienborn auseinandergesetzt. "Wir sind kurz vor und direkt nach der Pause leider sehr empfänglich und geben da zu oft Spiele, in denen wir eigentlich mehr als ordentlich drin sind, komplett unnötig aus der Hand", sagt er. Umgekehrt zeige die Eintracht zwar immer wieder, was möglich sei. Nur eben nicht über die komplette Spielzeit hinweg.
Ähnlicher Meinung ist Routinier Sebastian Baumann. "Die erste Hälfte gegen Marienborn war komplett in Ordnung." Nur weil eben kurz vor der Pause zwei an sich hundertprozentige Chancen vergeben wurden, auf der anderen Seite aber der Ausgleich kassiert wurde, war es am Ende eben wieder nichts mit dem durchaus möglichen Dreier. Für Steinwenden heißt das bei ihm: "Wir wollen natürlich gewinnen." Von einer Negativserie spreche man intern ohnehin nicht. Vielmehr gehe es darum, die Chancen, die sich das Team erarbeite, auch zu nutzen.
Erstmals in dieser Spielzeit im Kader stehen könnte Stürmer Ilker Yüksel, der sich zuletzt in der zweiten Mannschaft Selbstvertrauen holte, dreimal erfolgreich war. Zurück ist außerdem Edis Sinanovic, der bereits gegen Marienborn in den Schlussminuten aufs Feld kam und den Ausgleich vorbereitete. Nicht zuletzt ist auch Mika Brunswig wieder dabei, sodass Effgen im Vergleich zu den Vorwochen bedeutend mehr Alternativen zur Verfügung stehen.
Darcan bezeichnet den SV Steinwenden als "sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft", die in Zweikämpfen nicht zurückziehe und eine gewisse Qualität mitbringe. "Mit denen ist immer zu rechnen", bringt er es auf den Punkt. Umso wichtiger sei es, dass jeder Einzelne an die eigenen Stärken glaube. Da nämlich übertrage sich dann auch auf die gesamte Truppe. Und damit wiederum könne der Dreier im neunten Versuch endlich finalisiert werden.