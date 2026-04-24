Eintracht Bad Kreuznach: Personalplanungen in der finalen Phase Vor dem Verbandsliga-Duell in Bodenheim: Während Mario Spreitzer auf dem Trainingsplatz ackert, plant Amin Ouachchen die neue Runde der Bad Kreuznacher. von Mario Luge · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Enger Bewachung durfte sich Edis Sinanovic (blaues Trikot) beim 3:1-Hinspielerfolg gegen Bodenheim durch VfB-Akteur Kenzo Kramer freuen. Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Die SG Eintracht hat noch zwei neue Akteure verpflichtet. Dennis Nemeth vom SKC Barbaros Mainz und Leart Rexhepi vom TSV Gau-Odernheim werden ab Sommer für den Bad Kreuznacher Verbandsligisten gegen den Ball treten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Planungen für die neue Saison nehmen Konturen an Bis zum Ende der Woche stehen noch einige Gespräche im Nahe-Stadion an. "Mit zwei weiteren Zugängen sollte die Planung dann langsam abgeschlossen sein", verrät Amin Ouachchen, der als Trainer die SGE ab Sommer übernehmen wird. Will heißen: Auch mit den Spielern des aktuellen Kaders ist man auf einem guten Weg. Hier soll bald Vollzug gemeldet werden. "Es war mir sehr wichtig, dass gerade die Leistungsträger bleiben."

Neuzugang Nemeth ist 22 Jahre alt und eher in der Defensive zu Hause. In der Jugend wurde er schon früh beim TSV Schott Mainz ausgebildet, bevor er über den VfB Ginsheim und die TuS Marienborn bei Barbaros Mainz landete, dem aktuellen Verein des neuen Eintracht-Trainers. Amin Ouachchen beschreibt ihn als kopfball- und zweikampfstark. "Ein typischer Innenverteidiger." Ebenfalls Jahrgang 2003 ist Leart Rexhepi, der vom Oberliga-Aufsteiger der Vorsaison, dem TSV Gau-Odernheim, ins Nahe-Stadion wechselt. Im Aktivenbereich war der offensive Linksfuß ebenfalls bereits unterwegs bei Hassia Bingen und dem SV Gonsenheim, wo er in der Jugend Regionalliga-Luft geschnuppert hat.