Eintracht Bad Kreuznach: Personalplanungen in der finalen Phase

Bad Kreuznach. Die SG Eintracht hat noch zwei neue Akteure verpflichtet. Dennis Nemeth vom SKC Barbaros Mainz und Leart Rexhepi vom TSV Gau-Odernheim werden ab Sommer für den Bad Kreuznacher Verbandsligisten gegen den Ball treten.
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Bis zum Ende der Woche stehen noch einige Gespräche im Nahe-Stadion an. "Mit zwei weiteren Zugängen sollte die Planung dann langsam abgeschlossen sein", verrät Amin Ouachchen, der als Trainer die SGE ab Sommer übernehmen wird. Will heißen: Auch mit den Spielern des aktuellen Kaders ist man auf einem guten Weg. Hier soll bald Vollzug gemeldet werden. "Es war mir sehr wichtig, dass gerade die Leistungsträger bleiben."
Neuzugang Nemeth ist 22 Jahre alt und eher in der Defensive zu Hause. In der Jugend wurde er schon früh beim TSV Schott Mainz ausgebildet, bevor er über den VfB Ginsheim und die TuS Marienborn bei Barbaros Mainz landete, dem aktuellen Verein des neuen Eintracht-Trainers. Amin Ouachchen beschreibt ihn als kopfball- und zweikampfstark. "Ein typischer Innenverteidiger."
Ebenfalls Jahrgang 2003 ist Leart Rexhepi, der vom Oberliga-Aufsteiger der Vorsaison, dem TSV Gau-Odernheim, ins Nahe-Stadion wechselt. Im Aktivenbereich war der offensive Linksfuß ebenfalls bereits unterwegs bei Hassia Bingen und dem SV Gonsenheim, wo er in der Jugend Regionalliga-Luft geschnuppert hat.
Bereits vor Wochenfrist hatte der Traditionsklub von der Nahe die Verpflichtung von Fabien Spreitzer vom SKC Barbaros Mainz und Aschref Ben Hazaz von VfB Bodenheim bekannt gegeben. Dazu kommt bekanntlich Baris Yakut als Co-Trainer vom VfL Rüdesheim) zur Eintracht. Als Abgänge stehen derweil Levi Mukamba (zum TuS Winzenheim), Jan Wingenter (Alemannia Waldalgesheim) sowie Yannik Wex und Matti Rieß (zur TuS Marienborn) fest.
Sportlich müssen ebenfalls noch einige Fragezeichen beseitigt werden: Aktuell kämpft die Sportgemeinde Eintracht noch um den Klassenverbleib in der Verbandsliga. Am kommenden Sonntag gastiert das Team beim Schlusslicht VfB Bodenheim (Anpfiff 15 Uhr).
Eintracht-Interimstrainer Mario Spreitzer möchte seine Erfolgsserie (drei Siege aus vier Spielen) natürlich fortsetzen. Ob es die Aufgabe einfacher macht, weil die Bodenheimer quasi schon abgestiegen sind? Fünf Niederlagen in Folge, dabei viermal ohne eigenes Tor. VfB-Trainer Marco Streker konstatierte nach dem jüngsten 0:2 in Steinwenden. "Die Jungs waren bemüht, aber es reicht so einfach nicht."
Die jüngsten Zahlen der Rheinhessen dienen Mario Spreitzer jedoch nicht als Maßstab. "Die Bodenheimer hatten viele Verletzte, die meisten kommen nach meinen Informationen am Sonntag zurück. Ich möchte die Ergebnisse nicht zu hoch hängen, daher gibt es keinen Grund, den VfB zu unterschätzen." Trotzdem reist die Eintracht mit breiter Brust an: "Letztlich können wir uns nur selbst schlagen. Der Ball liegt bei uns."
Grund für eine Systemänderung gegenüber dem 5:1-Sieg in Morlautern sieht der Bad Kreuznacher Trainer nicht. Nur: "Wir wollen an die jüngsten Leistungen anknüpfen. Ich bin zuversichtlich und hoffe nur, dass die Einstellung passt. Wir sind noch nicht durch."
Fehlen werden Sonntag Jan Wingenter, Deniz Cinar und möglichweise Mika Brunswig.. Spreitzer: "Kein Problem, wir haben 24 Spieler."