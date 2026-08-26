Eintracht Bad Kreuznach: Ouachchen nicht mehr Trainer

Amin Ouachchen ist nicht mehr Eintracht-Trainer. – Foto: Marcel Eichholz

Die Amtszeit von Amin Ouachchen bei Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach ist vorüber. Der erst im Sommer neu geholte Trainer ist, wie der Verein mitteilt, aus persönlichen Gründen zurückgetreten. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr und möchten gleichzeitig betonen, dass wir mit der Arbeit von Amin Ouachchen sehr zufrieden waren“, teilt die Eintracht mit. „Auch die bisherige sportliche Entwicklung bewerten wir positiv.“

Der Verein betont: „Punktetechnisch befinden wir uns im Soll, insbesondere mit Blick auf den großen Umbruch, den wir im Sommer innerhalb der Mannschaft vollzogen haben. Amin Ouachchen hat sich in den vergangenen Monaten mit großem Engagement für die SG Eintracht Bad Kreuznach eingesetzt. Für seine geleistete Arbeit, seinen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit möchten wir uns ausdrücklich bedanken.“

Interimsweise wird der aktuelle Co-Trainer Baris Yakut das Training sowie den Spielbetrieb der Mannschaft übernehmen. Parallel will sich die SGE auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Ein ausführlicher Bericht folgt.