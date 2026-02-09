Eintracht Bad Kreuznach: Möglichst sorgenfrei durch die Rückrunde

Bad Kreuznach. "Bei uns hat sich außer den Abgängen nichts Großartiges verändert." Eintracht-Coach Thorsten Effgen will mit Eintracht Bad Kreuznach in der gerade begonnen Vorbereitung auf die noch zu absolvierenden 14 Partien in der Verbandsliga die Grundlagen dafür legen, dass die Runde nach dem Stotterstart im Sommer so weitergeht, wie sie im Herbst endete: mit möglichst vielen Zählern auf der Habenseite. Ein konkretes Ziel ruft Effgen allerdings nicht aus, formuliert nur einen Wunsch. "Wir haben 20 Punkte auf dem Konto, mit denen ich jetzt arbeiten kann. Noch mal 20, das wäre überragend." Für die Eintracht gehe es immer nur um das nächste Spiel und um Zähler, damit der Verein möglichst sorgenfrei durch die Rückrunde kommt.
Erkan Akcan (FC Schmittweiler-Callbach) und Luca Chirivi (TuS Hackenheim) haben die Kurstädter im Winter verlassen, Deniz Kaan hat sich eine Knieverletzung zugezogen, die noch nicht diagnostiziert ist. Neuzugänge werden nicht vermeldet, die Hoffnung darauf ist laut Trainer ohnehin gering gewesen. Die Gruppe hat sich verkleinert, weil gerade im Winter auch immer der ein oder andere Spieler mit Erkältungen und muskulären Problemen geplagt wird und ausfällt. Von „auserlesen“ spricht Effgen. Was auch Vorteile haben kann, wenn die Mannschaft noch enger als bisher zusammenrückt. Jedenfalls sehnt der 50-jährige Lehrer die für Ende März anvisierte Rückkehr von Innenverteidiger Mika Brunswig aus Kanada herbei.
Diskussionen um Tabellenplätze will Effgen nicht führen. "Auf die schauen wir wie in jedem Jahr erst an Ostern. Das behalten wir bei", sagt er. Die Entwicklung vor der Winterpause spreche jedenfalls für das Team "und die Jungs, die wir im Sommer geholt haben." Dass die Truppe angesichts der zur Verfügung stehenden pekuniären Mittel insgesamt sehr jung ist und als „erfahrenere U23“ durchgeht, macht Effgen nichts aus. "Ich arbeite gerne mit jungen Spielern", gibt er zu.