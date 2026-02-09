Eintracht Bad Kreuznach: Möglichst sorgenfrei durch die Rückrunde

Sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: Eintracht-Trainer Thorsten Effgen. – Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. "Bei uns hat sich außer den Abgängen nichts Großartiges verändert." Eintracht-Coach Thorsten Effgen will mit Eintracht Bad Kreuznach in der gerade begonnen Vorbereitung auf die noch zu absolvierenden 14 Partien in der Verbandsliga die Grundlagen dafür legen, dass die Runde nach dem Stotterstart im Sommer so weitergeht, wie sie im Herbst endete: mit möglichst vielen Zählern auf der Habenseite. Ein konkretes Ziel ruft Effgen allerdings nicht aus, formuliert nur einen Wunsch. "Wir haben 20 Punkte auf dem Konto, mit denen ich jetzt arbeiten kann. Noch mal 20, das wäre überragend." Für die Eintracht gehe es immer nur um das nächste Spiel und um Zähler, damit der Verein möglichst sorgenfrei durch die Rückrunde kommt.