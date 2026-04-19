Eintracht Bad Kreuznach mit zwei Doppelpackern

MORLAUTERN / BAD KREUZNACH. Das war das nächste Statement der Sportgemeinde Eintracht. Mit 5:1 (1:1) gewannen die Bad Kreuznacher Verbandsliga-Fußballer beim ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Morlautern und machten damit einen weiteren wichtigen Schritt hin zum Klassenverbleib. Der zweite Auswärtserfolg der Saison war freilich auch der höchste und für den neuen Trainer der dritte Sieg im vierten Spiel. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Für Mario Spreitzer aber eher nebensächlich: „Natürlich ist das eine kleine Streicheleinheit – aber es macht insgesamt einen Riesenspaß. Wer hätte das vorher gedacht?“
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In Jubellaune war einmal mehr Deniz Darcan. Der Kapitän schraubte mit den nächsten zwei Toren sein Konto auf 19. Ebenfalls doppelt treffsicher präsentierte sich Malik Schäfer, den Fünferpack komplettierte Levi Mukamba. Noch wichtiger ist aber für alle der Blick auf die Tabelle: Und dort hat die Eintracht nun sieben Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz. Auf den Drittletzten, SV Morlautern, sind es zwölf Zähler Vorsprung, und die letzten beiden, TuS Steinbach (15) und VfB Bodenheim (13) können die Blau-Weißen auch theoretisch nicht mehr einholen.
Vier Umstellungen im Vergleich zur Vorwoche
Das ist der Vorteil eines großen und ausgeglichenen Kaders: Gegenüber dem 6:1 gegen den SV Steinwenden in der Vorwoche hatte Mario Spreitzer seine Startformation auf gleich auf vier Positionen verändert – teils gewollt, teils aus der Not: Levi Mukamba, Jamal Willrich, David Molnar und Mika Brunswig waren für Deniz Cinar (Trainingsverletzung), Edis Sinanovic, Matti Rieß (beide kurzfristig abgesagt) und Tobias Kreuznacht (leichte Zerrung) ins Team gerückt.
Dabei war die Partie nicht gerade optimal für die Gäste von der Nahe gestartet, denn Philipp Koch brachte Morlautern nach 16 Minuten in Führung. „Wie erwartet nach einem lang geschlagenen Ball, bei dem wir einmal nicht wach waren“, analysierte Spreitzer, der ansonsten eine fußballerisch starke Vorstellung seiner Mannschaft sah. Die Eintracht zeigte sich nur kurz geschockt, hatte fast die gesamte Zeit mehr vom Spiel und glich durch Darcan noch vor der Pause verdientermaßen aus (32.).
Die Viertelstunde nach der Pause war die stärkste Phase der Bad Kreuznacher. Immer wieder angetrieben durch die bärenstarken Malik Schäfer, David Molnar und Sebastian Baumann nutzten die Gäste nun auch endlich ihre Chancen. Schäfers Doppelpack (49. und 61.) wurde durch den Treffer von Mukamba unterbrochen (56.), bevor erneut Darcan für den 5:1-Schlusspunkt sorgte.
Nach der Gelb-roten Karte gegen Schäfer (73.) ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, verwalteten das Ergebnis über die Zeit. Die Defensive um die beiden sicheren Außenverteidiger Nils Flühr und Niklas Langer ließ nichts mehr anbrennen gegen einen Gegner, dem auch in Überzahl mehr und mehr die Kraft ausging. „Wir haben heute gezeigt, dass wir fußballerisch eigentlich unter die ersten Fünf der Verbandsliga gehören“, strahlte Coach Spreitzer, der seiner Mannschaft als Belohnung für Montag trainingsfrei gab. „Mittwoch und Freitag gilt dann der Blickt dem nächsten Spiel in Bodenheim.“ Am kommenden Sonntag beim Schlusslicht aus Rheinhessen können die Bad Kreuznacher den Klassenverbleib quasi schon fast eintüten.
SG Eintracht Kreuznach: Basting – Flühr, Blenske, Brunswig (83. Kaan Wolf), Langer – Mukamba, Baumann, Schäfer, Molnar (87. Strunk) – Willrich (75. Kreuznacht), Darcan.