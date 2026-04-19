Eintracht Bad Kreuznach mit zwei Doppelpackern Nächstes Statement des Verbandsligisten im Abstiegskampf von Mario Luge · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

Mittelfeldmann Malik Schäfer traf beim 5:1-Auswärtserfolg in Morlautern doppelt für die SG Eintracht. Foto: Mario Luge

MORLAUTERN / BAD KREUZNACH. Das war das nächste Statement der Sportgemeinde Eintracht. Mit 5:1 (1:1) gewannen die Bad Kreuznacher Verbandsliga-Fußballer beim ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Morlautern und machten damit einen weiteren wichtigen Schritt hin zum Klassenverbleib. Der zweite Auswärtserfolg der Saison war freilich auch der höchste und für den neuen Trainer der dritte Sieg im vierten Spiel. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Für Mario Spreitzer aber eher nebensächlich: „Natürlich ist das eine kleine Streicheleinheit – aber es macht insgesamt einen Riesenspaß. Wer hätte das vorher gedacht?“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. In Jubellaune war einmal mehr Deniz Darcan. Der Kapitän schraubte mit den nächsten zwei Toren sein Konto auf 19. Ebenfalls doppelt treffsicher präsentierte sich Malik Schäfer, den Fünferpack komplettierte Levi Mukamba. Noch wichtiger ist aber für alle der Blick auf die Tabelle: Und dort hat die Eintracht nun sieben Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz. Auf den Drittletzten, SV Morlautern, sind es zwölf Zähler Vorsprung, und die letzten beiden, TuS Steinbach (15) und VfB Bodenheim (13) können die Blau-Weißen auch theoretisch nicht mehr einholen.

Vier Umstellungen im Vergleich zur Vorwoche Das ist der Vorteil eines großen und ausgeglichenen Kaders: Gegenüber dem 6:1 gegen den SV Steinwenden in der Vorwoche hatte Mario Spreitzer seine Startformation auf gleich auf vier Positionen verändert – teils gewollt, teils aus der Not: Levi Mukamba, Jamal Willrich, David Molnar und Mika Brunswig waren für Deniz Cinar (Trainingsverletzung), Edis Sinanovic, Matti Rieß (beide kurzfristig abgesagt) und Tobias Kreuznacht (leichte Zerrung) ins Team gerückt.