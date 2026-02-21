Eintracht Bad Kreuznach mit Appetit zur Fastenzeit

Eintracht-Routinier Sebastian Baumann (rechts) winkt in Richtung des zuletzt verletzten Leo Blenske, der allerdings schneller als gedacht zurück im Kader sein könnte. Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Die Fastenzeit läuft – und bei der SG Eintracht wächst der Hunger. 14 Spiele bleiben den Bad Kreuznachern in dieser Verbandsliga-Saison, 14 Gelegenheiten, um Versäumtes nachzuholen oder Erreichtes zu bestätigen. Der erste Gang wird am Sonntag serviert: Auswärts beim TuS Hohenecken, Anstoß 15.30 Uhr an der Deutschherrnstraße.

Eigentlich sollte die Partie schon am 23. November über die Bühne gegangen sein. Damals stoppte das Wetter den Ball. Diesmal spricht trotz Schneefällen wenig gegen einen Anpfiff – der Kunstrasen macht’s möglich. Und die Bad Kreuznacher wollen wieder in den Rhythmus finden. Drei Punkte zum Auftakt würden nicht nur tabellarisch guttun.

Leo Blenske schneller zurück als gedacht

Die wichtigste Nachricht der Vorbereitung kommt aus der medizinischen Abteilung – und sie überrascht positiv. Leo Blenske, im Turnier in Hackenheim gegen den SC Idar-Oberstein am Knie verletzt, ist auf dem Weg zurück. "Die Schwellung ist zurückgegangen. Zum Glück war es wohl ,nur’ der Tritt selbst", sagt Trainer Thorsten Effgen. Der Innenverteidiger könnte am Sonntag sogar im Kader stehen. Nach dem ersten Schock eine Entwicklung, mit der kaum jemand gerechnet hatte.

Sportlich verlief die Vorbereitung überwiegend positiv. Vier Siege gegen den FC Schmittweiler-Callbach (3:2), SKC Barbaros Mainz (3:2), TuS Wörrstadt (6:0) und SG Meisenheim (3:1) sorgten für Selbstvertrauen. Nur das 0:4 gegen die SG Hüffelsheim trübte das Bild zum Abschluss.

Die Offensive funktioniert. Sommer-Verstärkung Leonardo Rastiello traf dreifach, Winter-Neuzugang Jamal Chinedu Willrich vom FC Emmelshausen-Karbach netzte ebenfalls. Mit Wex, Flühr, Langer und Rieß kehren zudem weitere Optionen zurück. "Für die meisten ist es aber noch zu früh", bremst Effgen. "Da wurden erst einmal nur die Trikots warmgetragen."

Hohenecken? Da gibt‘s noch eine offene Rechnung

Das Hinspiel gegen Hohenecken endete 3:3 – ein Spiel, das der Eintracht noch schmerzen dürfte. Dreimal geführt, dreimal den Vorsprung aus der Hand gegeben. Zwei Treffer von Deniz Darcan, einer von Edis Sinanovic – und am Ende doch nur ein Punkt.

Der letzte Sieg gegen die Pfälzer datiert aus dem Jahr 2021, als Thiemo Stavridis das 1:0 erzielte. Aus dem damaligen Kader sind nur noch Darcan und Mika Brunswig übrig. Vieles hat sich verändert – auch der Anspruch. Weiter raus aus dem Keller!

Effgen sieht seine Mannschaft „körperlich in guter Verfassung“ und glaubt: "Wir können so ein Spiel gewinnen." Doch einfach wird es nicht. Hohenecken gewann vier seiner sieben Heimspiele, wartet allerdings auch seit drei Partien auf einen Dreier.

Auswärtsschwäche als offensichtliche Baustelle

Die Eintracht „fremdelt“ zum Auftakt gleich mit doppelt. Nach Hohenecken geht es zum Derby zur Alemannia – erneut auswärts. Und genau dort liegt bislang das Problem: Noch kein Sieg auf fremdem Platz, nur zwei Remis in Herxheim (3:3) und Bretzenheim (2:2). Vorletzter Rang in der Auswärtsrangliste – eine Statistik, die (noch) nicht zu höheren Ambitionen passt.

Personell bleibt es trotz der Rückkehrer eng. Brunswig weilt bis Ende März in Kanada, Pflüger fehlt, hinter Yüksel steht ein Fragezeichen. "Viele sind angeschlagen oder haben muskuläre Probleme", sagt Effgen.

Langfristig denkt der Coach bereits ans Saisonfinale im Mai. Kurzfristig zählt nur eines: ein erfolgreicher Start. "Wir wollen möglichst schnell noch einmal 20 Punkte sammeln."

